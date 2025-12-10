Con ayuda de funcionarios de Maduro: Así escapó María Corina de Venezuela para ir por Nobel de la Paz

María Corina Machada lleva escondiéndose del Gobierno de Maduro quien pidió su encarcelamiento por ayudar a un presunto fraude electoral.

María Corina Machado, Nobel de la Paz, salió en secreto de Venezuela con la intención de llegar a Oslo a tiempo para recoger su premio, pero se perdió la ceremonia debido a que el mal tiempo retrasó su viaje, según informó una persona familiarizada con el asunto.

“Tuvimos que pasar por muchas cosas y mucha gente arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo”, contó Machado en un mensaje de voz grabado mientras subía a un avión con destino a la capital noruega, y publicado en la página web del Nobel este 10 de diciembre.

¿Cómo escapó María Corina Machado de Venezuela?

Machado salió de Venezuela el martes 9 de diciembre con ayuda de miembros del régimen del presidente Nicolás Maduro, según la persona, quien pidió no ser identificada al hablar de información privada. Algunos funcionarios estadounidenses ven esto como una señal de su disposición a cooperar si Maduro abandonara el poder.

Machado, que lleva más de un año escondida, salió de Venezuela en barco hacia Curazao, una isla caribeña holandesa situada a unos 65 kilómetros de distancia, según la persona. La isla también alberga una pequeña base militar estadounidense.

Su viaje se retrasó varias horas debido al mal tiempo y al mar embravecido, según la fuente. Al verse obligada a perderse la ceremonia, su hija, Ana Corina Sosa Machado, aceptó el premio en su lugar. El Wall Street Journal informó anteriormente algunos de los detalles de su huida.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Durante días circularon especulaciones sobre los movimientos de Machado y la posibilidad de que viajara a Noruega. Solo cuando publicó su mensaje en internet, al inicio de la ceremonia, confirmó que se dirigía a Oslo y agradeció al Comité Noruego del Nobel “este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad”.

¿Por qué el viaje de María Corina Machado a Noruega es un ‘golpe’ para Maduro?

La decisión de Machado de abandonar el país supone tanto una oportunidad como un riesgo para ella y para el régimen de Maduro. Sus partidarios creen que un regreso exitoso a Venezuela tras la ceremonia del Nobel podría reforzar su posición. Otros advierten que Maduro podría obligarla al exilio, un destino que ya ha debilitado a anteriores líderes de la oposición.

Machado contó con la ayuda de la administración de Trump y también con la de algunos miembros del régimen de Maduro, según la misma fuente. El gobierno venezolano no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios y es probable que discuta esa versión de los hechos, ya que lleva mucho tiempo afirmando que conoce su paradero.

El Instituto Nobel dijo este miércoles 10 de diciembre que Machado había “hecho todo lo posible por asistir a la ceremonia” y que estaba emprendiendo “un viaje en una situación de peligro extremo”.

“Estamos profundamente felices de confirmar que se encuentra a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, afirmó.

¿Quién es María Corina Machado?

La figura más popular de los opositores llevaba escondida desde agosto de 2024. Pasó a la clandestinidad después de que Maduro afirmó que ella y Edmundo González, el candidato de la oposición en las elecciones del mes anterior, “deberían estar entre rejas”.

El Gobierno de Venezuela se ha abstenido de emitir una orden de arresto contra ella, a pesar de alegar su participación en varios complots contra Maduro y sus funcionarios. Más recientemente, las autoridades acusaron a Machado de conspirar para colocar explosivos en lugares públicos, incluyendo Caracas.

El Comité Nobel, al otorgar el premio de la paz a Machado, citó “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Además de sus familiares, Machado estuvo representada en la ceremonia por los líderes de Argentina, Ecuador, Paraguay y Panamá.

Maduro, que asumió la presidencia tras la muerte de su predecesor y protector, Hugo Chávez, en 2013, es considerado por muchos como el responsable del fraude electoral de julio de 2024, en el que González, según los registros, obtuvo la mayoría de los votos.

Edmundo González sustituyó a Machado después de que fuera inhabilitada de contender en las elecciones a pesar de haber ganado por abrumadora mayoría las primarias de la oposición el año anterior. González estuvo presente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo.

Sin embargo, algunos consideran que Machado aprueba el conflicto militar para ayudar a lograr su objetivo de una transición del régimen autocrático de Maduro. La líder de la oposición ha expresado su apoyo al aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y a las amenazas del presidente Donald Trump de utilizar la fuerza para destituir a Maduro.