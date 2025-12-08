Felipe Calderón ‘batea’ a María Corina Machado: Descarta acompañarla a recibir el Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado invitó a Felipe Calderón a acompañarla a recibir el Premio Nobel de la Paz. (Foto: Agencias)

El expresidente de México, Felipe Calderón, informó que no podrá asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, a pesar de haber sido invitado por los organizadores del galardón y por la propia dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

Felipe Calderón, a través de sus redes sociales, calificó como “un enorme honor” haber recibido la invitación, pero explicó que compromisos laborales en China le impedirán acompañar a Machado en la ceremonia.

“Un enorme honor haber recibido la invitación de los organizadores del Premio Nobel y de Maria Corina a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Desafortunadamente, compromisos de trabajo en China me impedirán asistir.”, escribió.

Aunque no estará presente en el evento, el exmandatario aprovechó para felicitar a Machado, a quien reconoció como “lideresa de la Libertad”, destacando así su papel protagónico dentro de la oposición venezolana.

¿Qué dice la invitación de María Corina Machado a Felipe Calderón?

La invitación que María Corina Machado envió al expresidente mexicano Felipe Calderón señala que Venezuela atraviesa “horas decisivas para la democracia y la Libertad”, y asegura que la presencia del expresidente de México en una próxima fecha —descrita como “muy especial”— la honraría y le haría “muy feliz”.

La líder opositora subraya que se trata de una invitación personal, intransferible y estrictamente confidencial, e insiste en la importancia de manejarla con máxima discreción debido a consideraciones de seguridad y al trabajo que realizan los voluntarios que organizan el encuentro. “Lo que está en riesgo es demasiado importante”, advierte Machado.

La misiva concluye con un llamado a confirmar su asistencia, con el fin de asegurar la logística del evento y la adecuada coordinación de actividades.

¿Qué sabemos de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Noruega?

La ceremonia comenzará a las 13:00 horas del Ayuntamiento de Oslo, escenario de la entrega del Nobel de la Paz desde hace cuatro décadas.

Alrededor de mil personas están invitadas a la ceremonia, presidida por la familia real noruega -los reyes Harald V y Sonia, los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit e Ingrid Alexandra- y a la que también acudirán miembros del Gobierno noruego, diputados, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Según ha confirmado a la televisión pública noruega NRK, Ana Corina Sosa, hija de Machado, ella y sus dos hermanos, además de su abuela, estarán en la ceremonia, en la que se sabe que la pianista venezolana Gabriela Montero, invitada por la galardonada, interpretará una de sus canciones favoritas, “Mi Querencia”, de Simón Díaz.

El líder del Comité Nobel pronunciará el primer discurso y llamará luego a Machado al estrado para recibir el diploma acreditativo del premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares- y la medalla correspondiente, antes de que ella lea su discurso de aceptación.

De 6.6 centímetros de diámetro y 196 gramos de peso, grabada en oro colombiano, la “medalla Nobel” se entrega desde hace 120 años. El diseño original es del artista noruego Gustav Vigeland y tiene un doble motivo: en su anverso, un retrato del magnate sueco Alfred Nobel, creador de los premios; en su reverso, tres hombres desnudos agarrados por los hombros en un gesto de hermandad.

En la medalla también figura la inscripción en latín: Pro pace et fraternitate gentium (Por la paz y la fraternidad entre los pueblos).

Con información de EFE