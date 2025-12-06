María Corina Machado saldrá de Venezuela: Confirma asistencia para recibir Nobel de la Paz en Oslo

El Instituto Nobel noruego, que asiste al Comité encargado de conceder el Premio Nobel de la Paz, afirmó este sábado que la galardonada opositora venezolana María Corina Machado asistirá en persona a la ceremonia de entrega del próximo 10 de diciembre en Oslo, según lo aseguró ella misma.

“Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo”, expresó a EFE el responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

El representante destacó que la institución no podía proporcionar más detalles sobre el viaje de Machado, quien vive en la clandestinidad en Venezuela, ni sobre el momento de su llegada, por razones de seguridad.

El Gobierno de Paraguay anunció esta semana que el presidente Santiago Peña viajará a Noruega para acompañar a Machado al recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, igual que lo harán los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; y de Ecuador, Daniel Noboa.

También está previsto que asista el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, informó el Comité Nobel noruego el pasado 10 de octubre.

María Corina Machado sería considerada como fugitiva si sale de Venezuela

El Comité Nobel noruego declaró el pasado 14 de noviembre que Machado dejó claro que viajará a Oslo para recibir el galardón.

Sin embargo, el líder del Comité, Jørgen Watne Frydnes, consideró en declaraciones al canal público NRK que se trata de “un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela manifestó que quiere quitársela de en medio”. Señaló que espera que se garantice la seguridad de la opositora para que llegue a Noruega y también regrese a su país.

Machado declaró en octubre al diario noruego Dagens Næringsliv que, para concretar un viaje a este país nórdico, Venezuela debía ser “libre”. Explicó que mientras Nicolás Maduro se mantuviese en el poder, no podía abandonar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad.

“No puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, afirmó.

El motivo principal por el que no sale de Venezuela es el temor a las represalias que pueda tomar el gobierno venezolano en su contra, pues existe una advertencia de la Fiscalía que señala que podría ser considerada fugitiva si abandona el país debido a varias investigaciones abiertas.