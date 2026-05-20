No solo Mahahual: Royal Caribbean enfrenta nuevas críticas por otro proyecto en playa pública de Cozumel

Después de que la Semarnat echara para atrás el proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean en Mahahual, activistas denunciaron que la compañía internacional de cruceros ahora pretende privatizar la última playa pública del lado oeste de la isla Cozumel, en Quintana Roo.

Este nuevo desarrollo turístico, denominado 'Royal Beach Club Cozumel‘, encendió las alertas entre los residentes cozumeleños y propietarios de negocios locales, quienes acusan que su construcción no solo no contribuirá a la economía local, sino que implica graves consecuencias ambientales.

Activistas piden frenar megaproyecto de Royal Caribbean en Cozumel

A través de la petición en Change.org ‘No al Mega Proyecto de ROYAL CARIBBEAN en Cozumel - Detengamos Royal Beach Club’, los opositores a este proyecto señalan que dicha iniciativa amenaza con “privatizar la última playa pública del lado oeste de Cozumel” y afectar gravemente negocios locales que dependen del turismo y forman parte de la comunidad.

Los promoventes afirman que la conocida ‘Playa Mia’ representa uno de los últimos accesos libres para los habitantes de la isla, y que la llegada de una corporación como Royal Caribbean significará que las ganancias quedarán en manos de la empresa y no de los locatarios de la zona.

“Cozumel es un paraíso natural famoso por sus playas espectaculares y su rica biodiversidad. Sin embargo, la construcción del nuevo club de playa de Royal Caribbean amenaza con destruir el equilibrio de esta prístina isla. Esta nueva instalación no sólo privatizará la última playa pública del lado oeste de Cozumel, sino que también afectará gravemente a los negocios locales, que son el alma de nuestra comunidad.”, se lee en la petición que hasta ahora acumula más de 36 mil firmas verificadas.

Agregan que otra preocupación es que la barrera impuesta por un club de playa restringa el acceso tanto a residentes como a grupos ambientales que participan en labores de conservación de flora y fauna, impactando negativamente los esfuerzos para proteger este famoso paraíso natural.

“Este club de playa no beneficia por ningún motivo a la población de Cozumel. El gobierno no debería permitir este tipo de proyecto. Hacemos un llamado a las autoridades locales y al gobierno de Quintana Roo para que escuchen las voces de su gente y tomen una posición clara contra la construcción de este club de playa.”, señala el manifiesto.

Activistas expresaron su rechazo a la explotación y privatización de la naviera Royal Caribbean en Cozumel.

¿Qué es y qué contempla el ‘Royal Beach Club Cozumel’?

Según la página web de Royal Caribbean, el proyecto ‘Royal Beach Club Cozumel’ busca desarrollar un club de playa para pasajeros de cruceros en la Zona Hotelera Sur de Cozumel, con instalaciones turísticas, albercas, restaurantes y áreas recreativas.

En marzo de este año, la empresa anunció que habilitará un nuevo acceso público a la playa y afirmó que el objetivo es mejorar la seguridad e infraestructura para residentes y visitantes.

“Estamos entusiasmados de traer la experiencia de Royal Beach Club a Cozumel mientras aseguramos que el acceso a la playa, un derecho garantizado por la ley mexicana, esté disponible para todos.”, señaló Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean México.

Según la compañía, el acceso actual permanecerá abierto mientras concluyen las nuevas instalaciones para garantizar el ingreso continuo a la zona costera. Asimismo, aclaró que la construcción iniciará una vez que se obtengan todos los permisos regulatorios y ambientales necesarios.

En marzo de 2026, Royal Caribbean anunció un nuevo acceso público a la playa como parte del desarrollo de Royal Beach Club Cozumel. (https://royalbeachclubmexico.com/)

¿Qué pasó con el proyecto ‘Perfect Day’ en Mahahual?

El proyecto ‘Perfect Day México’, también impulsado por Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, contemplaba la construcción de un parque turístico y acuático de gran escala que aspiraba a recibir millones de visitantes al año. Sin embargo, ambientalistas y organizaciones civiles denunciaron que el desarrollo representaba riesgos para manglares, arrecifes y acuíferos de la región.

El pasado 19 de mayo, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, anunció que el Gobierno Federal no aprobará el proyecto debido a las preocupaciones ambientales existentes. La funcionaria aseguró que la dependencia ya tomó la decisión de negar los permisos necesarios para la obra.

La cancelación fue celebrada por colectivos ambientales y habitantes de Quintana Roo, quienes consideraron la decisión como un precedente para frenar otros megaproyectos turísticos que puedan representar riesgos para los ecosistemas de la región.