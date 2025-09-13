Ahuyentamos el Cuarto muelle de Cozumel

Muelles del Caribe S.A de C.V hizo una reunión, invitaron otros empresarios, se les veía sonrientes y se aplaudían entre ellos, el negocio iba viento en popa. El viento era la misma perorata de siempre “Con este desarrollo vamos a traer empleos, riqueza para los Cozumeleños ¡somos la respuesta a todos los problemas!”

Pero el viento en popa amaino, las sonrisas se borraron, y se levantó una brisa que al clamor de las voces alzadas se convirtió en huracán. Las manos ya no aplauden y buscan a que asirse.

Cozumel tiene graves problemas, además de la devastación de la selva y manglar, de la urbanización inescrupulosa, los niveles de pobreza no han disminuido con el arribo de los grandes barcos, su situación de inseguridad aumenta y el crimen organizado se gesta en el área de los muelles donde la demanda de drogas y la “trata” prolifera.

Otro gran problema en la mística Isla de Ixchel y las Golondrinas es el agua, la potable no abunda, y las aguas contaminadas sí, se rebalsan y se derraman en los manglares y el mar.

La planta de tratamiento de San Miguelito se pudrió esperando el mentado desarrollo.

El progreso prometido desde el primer muelle nunca llegó, si lo que dicen fuese verdad, los Cozumeleños vivirían en la opulencia, así como te gusta imaginarte que es Dubái, y no es así. No se genera riqueza, se le explota.

Cozumel es un tesoro del mundo, en un momento donde todos los arrecifes del planeta están en peligro, debido a las características de la Isla, a las corrientes que le rodean, a la temperatura, a la protección del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, este sector del Sistema Arrecifal Mesoamericano destaca por su salud. Es bellísimo. A pesar de todo, a pesar del evidente deterioro desde Punta Sur hasta Villablanca, en comparación con otros destinos, los de Cozumel se aferran a la vida.

Y un Cozumel vivo, natural, es riqueza, que bien cuidada, se multiplica. ¿Sabes cuanto deja en promedio un turista de cruceros? El turismo que desciende de estos barcos representa el 82 por ciento de volumen que llega a la isla, sin embargo, solo representan el 17 por ciento de la derrama económica. Mucha contaminación, mucho ruido y pocas nueces para la población. Cada uno de estos fugaces turistas se gasta en promedio 41 USD.

El turismo que se queda en la isla, que pernocta, representa solo el 18 por ciento en volumen, pero es el 83 por ciento de la derrama económica ¡se gastan 22 veces más! Veinte y dos veces más nueces. Y si, los destinos con mayor afluencia de cruceros se ven afectados en la calidad y cantidad del turismo de pernocta.

Lo que prometen estos señores con el 4to muelle es una falacia y no es viable. Por eso tienen que mentir para obtener permisos, sí, mintieron. Presentaron una “Manifestación de Impacto Ambiental” que no era apegada a la realidad, un par de buceos de funcionarios, una inspección pericial congruente y la realidad es irrefutable, nada de ficticio en el mangle amenazado de la zona, en la extensa pradera de pastos marinos, en los caballitos de mar y su área de reproducción, en las esponjas que pueden rebasar lo centenario alcanzando edades milenarias, nada ficticio en las especies que pululan el área, destacando entre ellas el protegido pez loro.

Por eso tienen que forzar campañas y contratar paleros, como carecen de razón, como no tienen el apoyo de la ciudadanía, recurren a someterla, con argucias legales, con embustes en redes, publicaciones mercenarias y llana intimidación. Buscan aprovecharse de la desidia, del miedo y de los pocos recursos de las autoridades ambientales. No les interesa el bienestar de Cozumel, los recursos naturales de la isla son mercancía y el cuidado del medioambiente y sus defensores son obstáculos para poder venderla al mejor postor.

Necesitamos inversión que provea un progreso íntegro para la Isla y sus habitantes, Cozumel avanzará protegiendo sus recursos naturales, a sus ciudadanos, protegiendo sus empleos…Eso ¿crear empleos? ¿prometen trabajo de qué? Los hoteles mantienen desde hace tiempo ya un 15 por ciento de vacantes que no logran cubrir, trabajo hay. Hay que preparar a estos trabajadores para que se desarrollen en empleos formales, que les garanticen una buena calidad de vida. La calidad de vida de quien vive en una isla paradisiaca. Cuidémosla, rescatemos lo dañado, detengamos lo que provoco el daño y trabajemos por alternativas que garanticen un progreso íntegro.

Parecen no entender que cuando promocionan cruceros aun más grandes, como el más grande del mundo, el Wonder of the Seas, y sus 20 restaurantes, un teatro con capacidad para 1.400 personas y tiendas de todo tipo, desde relojes de lujo hasta alta costura. Dependiendo del paquete que elijas, la comida y la bebida suelen estar incluidas y las compras están libres de impuestos y aranceles, te están diciendo que todo su dinero lo van a gastar dentro del barco.

En vez de querer imitar destinos en el mundo que se abaratan dependiendo de cruceros, aprendamos de quienes entienden que dependen del medioambiente, del ecosistema que creó sus paraísos, como Galápagos, créeme, Cozumel, era y puede ser así de extraordinario.

El alcalde de Marsella, el mayor puerto de cruceros de Francia, también se ha manifestado en contra del sector, afirmando que “asfixia” a la ciudad con la contaminación atmosférica. Ámsterdam, Santorini y Dubrovnik también han endurecido las restricciones a las compañías de cruceros. La bahía de Monterrey, en California, apenas recibe buques desde antes del COVID. En 2023, la ciudad envió una clara señal a las compañías de cruceros de que no quiere que vuelvan. El ayuntamiento no tiene potestad para prohibir directamente los cruceros. En su lugar, Monterrey ha suprimido los servicios de desembarco de pasajeros, lo que significa que los operadores de cruceros tendrían que contratar personal ellos mismos para procesar a los pasajeros en el muelle de la ciudad. “Espero que esta medida indique al sector de los cruceros que ya no son bienvenidos en nuestra ciudad”, escribió el administrador municipal de Monterrey, Hans Uslar, en un informe al ayuntamiento.

¿Su preocupación? Evitar “vertidos accidentales en nuestra prístina bahía de Monterrey”.

Tengo una foto de mi papá buceando en Cozumel de antes de que yo naciera, me gusta pensar que mi padre y yo buceamos en los mismos arrecifes de Cozumel, que vimos los mismos corales y quizás hasta coincidimos con alguna anciana tortuga. En esa foto se ve a mi padre con toda la vida por delante, vida que no vivió, pero me heredó. Cozumel ha de heredar a sus hijos, un Cozumel Vivo, extraordinario, integrémonos tomando decisiones extraordinarias, #NoalcuartoMuelle #SialArrecife. No a la explotación, si a la vida.

* Consejo promoción turística 2024.