Así es Mahahual, localidad donde el gobierno frenó el proyecto turístico ‘Perfect Day’

El segundo arrecife más grande del mundo se encuentra en la zona costera de Mahahual.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó este martes que el gobierno mexicano no otorgará permisos para que la empresa extranjera Royal Caribbean construya un megaproyecto turístico, conocido como ‘Perfect Day’, en Mahahual.

Mahahual es una pequeña ciudad costera en el municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, ubicada a 356 kilómetros de Cancún.

Debido a que Mahahual es un puerto pequeño que alberga la segunda barrera de arrecife más grande del mundo, el megaproyecto turístico propuesto por Royal Caribbean sonó las alarmas entre defensores del medio ambiente, biólogas y biólogos, especialistas y la población quintanarroense.

Esto llevó a protestas de grupos activistas como Salvemos Mahahual, Sélvame y Green Peace, que también promovieron la recolección de firmas mediante change.org para pedir al gobierno mexicano que rechazara el proyecto.

¿Qué sabemos sobre Mahahual?

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del INEGI más reciente, hecho en 2020, Mahahual cuenta con 2 mil 636 habitantes permanentes (1,385 hombres y 1,251 mujeres).

El municipio de Othón P. Blanco cuenta con más de 500 localidades, entre ellas su cabecera municipal Chetumal, Mahahual, Xcalak, Calderitas, Xul-Ha, Pucté, Nicolás Bravo y más.

Específicamente en Mahahual, en la costa del Mar Caribe, se encuentra la segunda barrera de arrecife más grande del mundo (el primer lugar lo tiene la Gran Barrera de Coral de Australia).

Aunque se trata de un pequeño pueblo costero en la Costa Maya, al lugar llegan grandes cruceros turísticos. En febrero de 2024, al muelle Grand Costa Maya de Mahahual llegó el crucero más grande del mundo, ‘Icon of the Seas’ de Royal Caribbean, con unos 10 mil turistas, recibido por la gobernadora Mara Lezama.

“Al Icon of The Seas” el crucero más grande del mundo. Con más de 10 mil personas a bordo, fue recibido en Mahahual. (Elizabeth Ruiz)

Cerca de Mahahual hay importantes zonas naturales protegidas, por ejemplo el Parque Nacional de Arrecifes de Xcalak y el Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil.

Ahí se encuentra también el Banco Chinchorro, considerada como una Reserva de la Biosfera de la UNESCO y visitada por buceadores debido a la vida marina que ahí se encuentra, como lo son las tortugas marinas, delfines y tiburones nodriza.

Al norte de Mahahual está también la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, que fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que alberga humedales, manglares, lagunas y barreras de corales.

Mahahual está rodeada por el sistema arrecifal local, que da hogar a tortugas marinas, rayas, langostas y diversas especies de peces.

En la barrera de arrecifes de Mahahual hay especies diversas como el pez piedra, la tortuga carey, las piedras vivas conocidas como estromatolitos, barracudas, ranas, manatíes y más. En la selva maya habitan especies como el pájaro toh, el jaguar, el pájaro carpintero, libélulas, las cascabeles, la culebra imperial, el cenzontle, monos aulladores, venados cola blanca, tucanes, colibríes y el agutí, entre muchas otras.

Semarnat frena proyecto de ‘Perfect Day’ en Mahahual

La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, anunció este martes que el gobierno no otorgará permisos para que Royal Caribbean construya el parque acuático ‘Perfect Day’ en Mahahual.

“No se va a aprobar el proyecto de ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean”, indicó Bárcena este martes 19 de mayo.

De acuerdo con Royal Caribbean, su proyecto ‘Perfect Day’ en Mahahual incluía la construcción de 30 toboganes acuáticos y se planeaba tener “el primer tobogán sobrero del mundo”, usando una estructura de sombrero charro para ello en lo que denominaron como ‘Loco Waterpark’.

El proyecto incluía también el ‘Jaguar’s Peak’, la cual fue anunciada como la torre más alta de América, con 10 toboganes acuáticos.

También se planeó un río artificial para que turistas puedan relajarse, así como seis piscinas, 12 restaurantes y 24 bares, algunos de ellos dentro de las piscinas.