¡Corre como el viento! ¿En qué cines estará disponible la película de ‘Uma Musume: Beginning of a New Era’?

La franquicia de Uma Musume adapta historias inspiradas en caballos reales de las carreras japonesas, aunque bajo una narrativa donde las protagonistas aparecen como atletas y idols conocidas como “chicas caballo”. [Fotografía. Cinetopía México, Shutterstock]

Las ‘chicas caballo’ ya preparan sus herraduras para salir a todo galope en las salas de cine de México. Uma Musume: Pretty Derby – Beginning of a New Era se estrenará el próximo 21 de mayo en decenas de complejos de Cinépolis distribuidos en distintas partes del país.

La película, basada en una de las franquicias de anime y videojuegos más exitosas de Japón en los últimos años, contará con funciones en 48 ciudades.

El fenómeno de Uma Musume logró conquistar a millones de fanáticos gracias a la forma en que la saga combinó las carreras de caballos reales con el estilo de las idols japonesas.

¿En qué cines de CDMX y Edomex estará disponible Uma Musume?

La proyección de la película Uma Musume: Pretty Derby – Beginning of a New Era en México comenzará este jueves 21 de mayo en complejos de Cinépolis. La distribución del filme estará a cargo de Cinetopía, empresa que también llevó a la pantalla grande la rivalidad de Jungle Pocket y Agnes Tachyon en otros países de América Latina.

La película contará con funciones en varias zonas del Valle de México y la zona metropolitana. Entre las salas disponibles se encuentran:

CDMX

Puerta Tlatelolco

Fórum Buenavista

Diana

Vía Vallejo

Town Center El Rosario

Ermita

Plaza Aeropuerto

Parque Tepeyac

Las Antenas

Patio Santa Fe

Miramontes

Universidad

Mitikah

Oasis Coyoacán

Perisur

Patio Tlalpan

Edomex

Satélite

Magno Centro Interlomas

Sendero Ixtapaluca

Cinépolis Nezahualcóyotl

Plaza Jardín

Coacalco Power Center

Plaza Aragón

Ecatepec Las Américas

Luna Parc

Gran Patio Texcoco

¿En qué otras ciudades de México estará disponible la película de Uma Musume?

Además de CDMX y el Estado de México, Uma Musume: Beginning of a New Era llegará a otras 48 ciudades del país con funciones en distintos complejos de Cinépolis.

Acapulco

Aguascalientes

Cancún

Celaya

Chihuahua

Ciudad Juárez

Ciudad Obregón

Colima

Cuernavaca

Culiacán

Ensenada

Guadalajara

Hermosillo

Irapuato

León

Los Cabos

Matamoros

Mazatlán

Mérida

Mexicali

Monterrey

Morelia

Nuevo Laredo

Oaxaca

Orizaba

Pachuca

Puebla

Puerto Vallarta

Querétaro

Reynosa

Saltillo

San Luis Potosí

Tampico

Tehuacán

Tijuana

Toluca

Torreón

Tuxtla Gutiérrez

Veracruz

Villahermosa

Xalapa

¿De qué tratará la película de ‘Uma Musume: Pretty Derby’?

La película Uma Musume: Pretty Derby – Beginning of a New Era se centra en Jungle Pocket, una corredora que busca abrirse paso dentro del circuito de competencias más exigente de Japón.

A lo largo de la historia, la protagonista enfrenta distintos desafíos y rivales de alto nivel, entre ellas Agnes Tachyon, una corredora reconocida por su velocidad y enfoque analítico.

Conforme avanza el relato, la protagonista atraviesa momentos de presión, dudas y exigencia física que la obligan a replantear su estrategia para mantenerse dentro de las principales competencias.

Además de las carreras, la película también explora la relación entre las corredoras, la rivalidad deportiva y el impacto emocional que tiene la búsqueda de la victoria dentro de un circuito donde cada derrota puede cambiar el rumbo de sus aspiraciones.

La franquicia de Uma Musume adapta historias inspiradas en caballos reales de las carreras japonesas, aunque bajo una narrativa donde las protagonistas aparecen como atletas y idols conocidas como “chicas caballo”.

El anime logró convertirse en uno de los fenómenos más importantes de la industria gracias al éxito de sus temporadas, el videojuego móvil y el impacto que tuvo incluso dentro de la industria hípica japonesa.

La cinta de las ‘chicas caballo’ fue producida por CygamesPictures, estudio de animación perteneciente a Cygames que también participó en otros proyectos recientes de la franquicia.

La dirección de Beginning of a New Era estuvo a cargo de Ken Yamamoto, quien previamente trabajó en distintas producciones relacionadas con la serie y otras adaptaciones como Wind Breaker, Princess Conecct! Re: Drive y The Promised Neverland.

¿Dónde ver las demás temporadas de ‘Uma Musume’?

Las primeras tres temporadas de Uma Musume: Pretty Derby se encuentra disponible en Crunchyroll. En ellas se cuenta la historia de corredoras como Special Week, Tokai Teio y Kitasan Black.

La producción más reciente de la franquicia, Uma Musume: Cinderella Gray, se encuentra disponible en Amazon Prime Video. La historia adapta el manga centrado en Oguri Cap, una corredora originaria de una zona rural que busca abrirse paso dentro de las competencias nacionales hasta convertirse en una de las figuras más importantes de las carreras en Japón.

Además del anime, la saga también cuenta con un videojuego que impulsó el crecimiento de la franquicia a nivel mundial, al grado de recibir el premio a Mejor Juego Móvil en The Game Awards 2025.

El impacto de Uma Musume también alcanzó a la industria hípica japonesa. Tras el lanzamiento del anime y del videojuego móvil, la Japan Racing Association reportó ingresos por apuestas superiores a los 270 mil millones de dólares en 2021 y cerca de 290 mil millones de dólares en 2022. Además, la franquicia ayudó a atraer a un público más joven interesado en las carreras de caballos gracias a la popularidad que alcanzó la saga.

Es importante señalar que no es necesario ver todas las historias anteriores de Uma Musume para entender el relato de Beginning of a New Era, ya que la franquicia desarrolla cada historia de manera independiente para que los espectadores puedan adentrarse fácilmente en las carreras y rivalidades de las ‘chicas caballo’.

Este estreno se colocó como uno de los más esperados de la temporada de anime primavera 2026, donde también destacan series como la cuarta temporada de Re:Zero -Starting Life in Another World y Witch Hat Atelier.