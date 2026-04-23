¡A todo galope! ¿Cuándo se estrena la película de ‘Uma Musume: Beginning of a New Era’ en México?

El éxito de Uma Musume hizo que más jóvenes en Japón se interesaran por asistir a las carreras de caballos [Fotografía. Cinetopía México] [Fotografía. Cinetopía México]

¡Atención en la recta final, damas y caballeros! Re:Zero -Starting Life in Another World y Witch Hat Atelier venían cabeza a cabeza por el título del mejor estreno de primavera de 2026, pero por el carril exterior irrumpió un pelotón de ‘chicas caballo’ que asaltaron el liderato con la película Uma Musume: Pretty Derby – Beginning of a New Era, que próximamente llegará a las salas de cine de México.

Aunque no lo parezca, esta serie creada por el estudio Cygames se convirtió en un fenómeno global gracias a su capacidad para adaptar las historias de legendarios caballos de carrera en una narrativa donde un grupo de chicas, vestidas de idols, se dejan el alma en la pista para alcanzar el primer lugar.

Así que prepara tu montadura y cabalguemos juntos para conocer cómo este anime logró que millones de fanáticos voltearan a ver de nuevo la industria hípica en Japón y en otras partes del mundo.

¿De qué trata la saga de Uma Musume?

La historia de Uma Musume se desarrolla en un entorno competitivo donde jóvenes corredoras, conocidas como “chicas caballo”, entrenan para participar en carreras inspiradas en torneos reales del hipismo japonés.

Estas “chicas caballo” son personajes antropomorfizados que representan a caballos de carreras reales, que conservan sus nombres, rasgos y trayectorias deportivas, pero se presentan como atletas que hacen vibrar a los espectadores en cada evento.

El eje de la historia se ubica en la academia Tracen, una institución especializada donde las protagonistas reciben formación física y estratégica antes de competir en los distintos circuitos.

A partir de este punto, cada temporada cuenta la historia de diferentes caballos que dejaron huella en las carreras japonesas. En la primera entrega, se relata la vida de Special Week, una corredora que llega a la academia con la meta de convertirse en la mejor de Japón, mientras enfrenta rivales y desafíos que marcan su crecimiento en los circuitos.

Su desarrollo se ve influido por su relación con Silence Suzuka, una corredora que destaca por su velocidad y estilo arriesgado, y cuya presencia marca uno de los puntos clave en su evolución.

Sin embargo, el relato que más atrapó a los fans es el que se desarrolla en la segunda temporada, el cual relata la historia de Tokai Teio, una corredora talentosa que enfrenta una serie de lesiones que interrumpen su ascenso cuando parecía imparable.

El relato se centra en sus constantes intentos por regresar a la pista, el desgaste físico y mental del proceso de rehabilitación y la presión de ver el desarrollo de corredoras más jóvenes y rápidas, así como la exigencia de competir frente a su rival Mejiro McQueen.

El trabajo de producción, el cuidado en los detalles al retomar hechos de la vida real, el desarrollo de los personajes y la capacidad del anime para emular las carreras de caballos, pero bajo un formato completamente diferente, convirtieron a Uma Musume en una de las sagas más exitosas de los últimos 5 años en la industria del anime.

El anime Uma Musume Pretty Derby cuenta con tres temporadas, disponibles en Crunchyroll. [Fotografía. Crunchyroll]

¿Cuándo se estrena la película de Uma Musume: Beginning of a New Era en México?

La película Uma Musume Pretty Derby: Beginning of a New Era, que se estrenará en México el próximo 14 de mayo, se centra en Jungle Pocket, una corredora que busca abrirse paso dentro del circuito de competencias más exigente.

A lo largo del relato, Jungle Pocket se enfrenta a rivales de alto nivel, entre ellas Agnes Tachyon, cuya velocidad y enfoque analítico representan uno de los mayores desafíos para la protagonista. Cada competencia eleva la presión, obligándola a replantear su estrategia y a superar tanto sus límites físicos como mentales.

La protagonista atraviesa momentos de duda, aprendizaje y crecimiento en un entorno donde el talento no siempre es suficiente para alcanzar la victoria.

Las tres primeras temporadas del anime de Uma Musume: Pretty Derby fueron producidas por P.A. Works y Studio KAI, estudios responsables de sentar las bases de la saga.

Sin embargo, ante el notable éxito que tuvo el anime a lo largo de los años, Cygames, propietaria de la saga, decidió crear su propia división para encargarse de producciones como Beginning of a New Era o Cinderella Gray.

Si quieres calentar antes de salir corriendo a las salas de cine, puedes encontrar las primeras tres temporadas de la saga en Crunchyroll, plataforma que próximamente tendrá su premiación para definir al mejor anime de 2025. La temporada de Cinderella Gray se encuentra en Amazon Prime Video.

¿Cómo ha sido el éxito financiero de Uma Musume?

Cabe señalar que Uma Musume se planeó inicialmente como videojuego para 2018, que sería lanzado junto con el anime. No obstante, el estudio lo retrasó para pulir mecánicas y ampliar el elenco basado en caballos reales, por lo que finalmente se estrenó a inicios de 2021.

El éxito no llegó con el lanzamiento del videojuego, sino con el estreno de la segunda temporada con la conmovedora rivalidad de Tokai Teio y Mejiro McQueen. En ese momento, la serie dio un salto exponencial en popularidad e ingresos.

El videojuego móvil se colocó entre los juegos gacha más rentables en Japón, superando títulos consolidados como Fate/Grand Order o Monster Strike.

Tan solo en su primer año, generó más de mil millones de dólares en ingresos, y con el paso del tiempo superó los 2 mil millones de dólares acumulados, impulsado por su sistema de monetización.

Fue tal el éxito que el videojuego de Uma Musume recibió en The Game Awards 2025 el premio a Mejor Juego Móvil, al superar a títulos como Sonic Rumble y Destiny: Rising.

La industria hípica japonesa también se vio beneficiada con el éxito de Uma Musume. La Japan Racing Association reportó ingresos por apuestas que superaron los 270 mil millones de dólares en 2021 y cerca de 290 mil millones de dólares en 2022. Además, el fenómeno ayudó a atraer a un público más joven a las carreras de caballos.

Este impacto también se reflejó en las donaciones de los propios fans para apoyar el cuidado de los caballos retirados. Un claro ejemplo es el de Nice Nature, cuya campaña anual de donaciones pasó de alrededor de 11 mil dólares en 2020 a cerca de 230 mil dólares en 2021.

Otro caso representativo fue el de Haru Urara, una yegua que se volvió emblemática pese a no haber ganado ninguna carrera. Tras su retiro, recibió apoyo masivo de aficionados de distintas partes del mundo, quienes enviaron donaciones y alimento para su cuidado, al grado de saturar temporalmente las plataformas de aportaciones.

Ahora que ya sabes todo sobre Uma Musume, será mejor que dejes un poco de lado series como Rooster Fighter o el trauma anual de Your Lie in April, para que te adentres en esta peculiar saga de ‘chicas caballo’ y corras a máxima velocidad a las salas de cine para disfrutar de la película.