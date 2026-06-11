‘El Chapo’ busca ayuda de Sheinbaum: Da a la Corte de NY la dirección de Palacio Nacional

Joaquín 'El Chapo' Guzmán mencionó la dirección de Palacio Nacional para pedir ser contactado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, solicitó a la Corte de Nueva York poder contactar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pedir su regreso a México.

En una carta dirigida a la Corte Federal de Distrito y firmada con fecha del 2 de junio, el capo aseguró que su extradición fue denegada por la justicia estadounidense, por lo que mencionó a la mandataria mexicana para pedir su intervención en el caso.

“La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su locación es en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, cp. 06066, Ciudad de México, México, para contactar sobre mi extradición para regresar a México”, escribió Guzmán Loera.

La intención del narcotraficante, según ha dado a conocer también en muchas otras cartas, es poder cumplir con su condena en territorio nacional, de cuyas cárceles se pudo escapar dos veces cuando lideraba el Cártel de Sinaloa.

Joaquín "Chapo" Guzmán fue sentenciado en 2019 en Estados Unidos a cadena perpetua, tras haber sido declarado culpable de ocho cargos de crimen organizado y narcotráfico. (Cuartoscuro: Pedro Valtierra)

“Tengo un abogado y mi carta es para ayudar a mi abogado”, afirmó el narco.

El ‘Chapo’ también sostuvo que fue enjuiciado injustamente e inculpado de “matanzas” que habría llevado a cabo el gobierno federal.

“El gobierno mexicano hizo todas las matanzas y a mí me echaron la culpa por intentar proteger mi vida y a mi familia en México”, expresó.

“Gracias a Brian Cogan y al tribunal del distrito este de los EU por tomar en consideración mi salud respecto a la política de Brooklyn”, finalizó Joaquín Guzmán Loera.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera lideró el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas del mundo.

Comenzó su carrera en el tráfico de drogas en la década de 1980 bajo el manto de Miguel Ángel Félix Gallardo y su figura cobró fama internacional debido a sus fugas de prisiones de máxima seguridad en México en 2001 y 2015.

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, en una conferencia de prensa en Palacio Nacional. (Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava)

¿Cuál fue la sentencia que recibió Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán?

Tras su tercera y definitiva captura en enero de 2016, el gobierno mexicano lo extraditó a los Estados Unidos en enero de 2017 para enfrentar la justicia en Nueva York.

Su proceso legal culminó a principios de 2019 en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, un procedimiento que duró tres meses y en el que testificaron decenas de personas.

El 17 de julio de 2019, el juez federal Brian Cogan dictó una sentencia de cadena perpetua más 30 años obligatorios de prisión contra Guzmán Loera, tras haber sido hallado culpable de los 10 cargos penales que enfrentaba, entre ellos liderazgo continuo de una organización criminal, narcotráfico y lavado de dinero.

Además de la pena de cárcel, el tribunal le impuso una multa de 12 mil 600 millones de dólares como decomiso por las ganancias obtenidas de sus actividades ilícitas. Desde entonces, cumple su condena bajo un estricto régimen de aislamiento en la Penitenciaría de Máxima Seguridad en Florence, Colorado.