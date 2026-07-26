‘La Casa de los Famosos México 2026’ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el estreno?

El estreno de 'La Casa de los Famosos México' es este domingo, esta es la hora para ver el primer programa de la temporada 2026. (Foto: ChatGPT/lacasadelosfamososmexico).

Las puertas de La Casa de los Famosos México se abren de nuevo este domingo 26 de julio con una temporada que promete cambios polémicas, una casa renovada y varias sorpresas para los espectadores desde la gala inaugural.

Después de semanas de revelar poco a poco a los habitantes de La Casa de los Famosos México 4, la producción finalmente presentará al elenco completo que compite por convertirse en el ganador de la nueva edición. Además, como ocurrió en ediciones anteriores, se tiene preparado el anuncio de los participantes sorpresa para completar la lista definitiva.

¿A qué hora ver hoy el estreno de ‘La Casa de los Famosos México’?

La gala de estreno de La Casa de los Famosos México 2026 es este domingo 26 de julio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Durante el primer programa, los participantes ingresan por primera vez a la casa, conocen las habitaciones donde viven durante las próximas semanas y así comienza oficialmente la convivencia que marca el desarrollo de la competencia.

¿Dónde ver EN VIVO ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La gala inaugural puede seguirse EN VIVO a través de Las Estrellas, señal donde se transmiten los programas principales del reality.

ViX ofrece la transmisión en vivo las 24 horas del día y permite a los suscriptores seguir la convivencia de los habitantes sin interrupciones.

Además, la plataforma incorporó nuevas funciones para esta temporada, entre ellas la opción de multiventana, que permite observar diferentes habitaciones al mismo tiempo, así como un chat para comentar lo que ocurre dentro de La Casa de los Famosos México 4.

Yanet García es una de las habitantes de 'La Casa de los Famosos México' 2026. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Quiénes son los habitantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Hasta antes de la gala de estreno, la producción confirmó a 15 participantes, aunque adelantó que durante el programa se van a incorporar más. Si los rumores son ciertos, se espera la entrada de tres más.

La lista de famosos anunciados está integrada por:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamini

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Con actores, conductores, influencers, cantantes y creadores de contenido, la temporada 4 de La Casa de los Famosos México reune al elenco más numeroso en la historia del reality, por lo que la convivencia promete convertirse en uno de los principales atractivos desde las primeras horas.

¿Cuáles son los cuartos de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Una de las principales novedades para esta temporada es la remodelación de la casa, que ahora cuenta con un diseño renovado para recibir a un mayor número de habitantes.

La productora Rosa María Noguerón explicó que, a diferencia de las ediciones anteriores, el inmueble contará con tres habitaciones en lugar de dos. Los dormitorios fueron nombrados Tulum, Ibiza y Malibú, espacios donde los participantes conviven durante su estancia en el reality.

Con una casa más grande, nuevos beneficios para los usuarios de ViX y un elenco que combina figuras de la televisión, la música y las redes sociales, La Casa de los Famosos México 2026 inicia una nueva temporada que busca mantener el interés de los espectadores desde su primera noche.