Revelación doble: ¿Quiénes son Memo Schutz y Yanet García, últimos habitantes de ‘La Casa de los Famosos México′?

Memo Schutz y Yanet García se unen a 'La Casa de los Famosos México 2026'. (Fotoarte El Financiero. Imágenes de www.lacasadelosfamososmexico.tv).

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene a todos sus habitantes confirmados. Este martes 21 de julio, durante una conferencia de prensa, fueron revelados los últimos dos nombres que completan la lista de participantes: Memo Schutz y Yanet García.

El comentarista deportivo se convirtió en el habitante 14 del La Casa de los Famosos México, mientras que la conductora fue anunciada como la participante número 15. Además de las nuevas incorporaciones, el programa dio a conocer modificaciones en la dinámica de convivencia que tendrá esta cuarta edición.

¿Quién es Memo Schutz?

Memo Schutz es un comentarista deportivo mexicano con más de dos décadas de trayectoria en los medios de comunicación.

Su acercamiento con la televisión ocurrió en 2001, cuando todavía estudiaba Derecho. Ese año recibió una invitación de Televisa Deportes después de participar en un casting universitario organizado por Javier Alarcón.

A partir de entonces comenzó una carrera vinculada al análisis y la cobertura deportiva. A lo largo de su trayectoria ha participado en transmisiones de televisión, radio y plataformas digitales, además de cubrir competencias y eventos como Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Juegos Panamericanos, Super Bowls, NFL y NBA.

También ha sido parte de espacios como Contacto Deportivo, La Jugada y Cuéntamelo Ya!, además de compartir micrófonos con figuras del periodismo deportivo como Toño de Valdés y Enrique Burak.

Schutz habló sobre la oportunidad de integrarse a un formato distinto a los espacios deportivos donde suele participar.

“Emocionado, emocionado. Es un privilegio poder estar acá. Ustedes se llevan toda la diversión y todo el entretenimiento de La Casa de los Famosos México. Pues faltaba el deporte. De alguna u otra manera faltaban los comunicadores, los periodistas, colegas. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Así que vamos a echarle ganas”, declaró.

El comentarista también explicó que su familia fue parte importante de la decisión de entrar al programa: “La verdad, lo más complicado fue la familia. A la familia le debo todo: a mi esposa, a mis hijos, a todo mi equipo. Son la tropa, la Tropa Shutz. Ellos son los que finalmente dieron el visto bueno, la bandera verde, y tratar de que ellos estén orgullosos de su papá, de su esposo”.

¿Quién es Yanet García?

Yanet García es una conductora, modelo, actriz e influencer de Monterrey, Nuevo León.

Antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión, estudió Contaduría Pública y desarrolló una etapa profesional relacionada con el modelaje.

Su trayectoria frente a las cámaras inició en Televisa Monterrey, donde estuvo al frente de la sección del clima en noticieros y posteriormente participó en el programa Gente Regia.

En 2015, uno de sus segmentos alcanzó popularidad en redes sociales y fue identificada como 'La chica del clima’. Más adelante llegó al programa Hoy, donde continuó con la presentación del pronóstico del tiempo en 2018.

García participó en producciones cinematográficas como Sharknado 5: Global Swarming (2017), Bellezonismo (2019) y ¡Qué huevos, Sofía! (2025).

Además, ha desarrollado contenidos relacionados con bienestar, ejercicio y estilo de vida.

¿Cuándo y dónde se estrena ‘La Casa de los Famosos México 2026’?

El estreno de La Casa de los Famosos México 2026 es el próximo domingo 26 de julio a las 8:30 de la noche y puede verse por Las Estrellas y ViX.

La conducción está a cargo de Galilea Montijo, la acompañarán Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire.

Galilea Montijo es la conductora principal de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro). (Edgar Negrete Lira)

‘La Casa de los Famosos México 2026’ ya no tendrá dos cuartos

Una de las modificaciones anunciadas para esta temporada es la distribución de los habitantes dentro de la casa.

A diferencia de ediciones anteriores, los participantes no estarán divididos en dos habitaciones, sino en tres espacios llamados Tulum, Ibiza y Malibú.

Galilea Montijo explicó el cambio durante la presentación del reality: “Y no vamos a tener dos habitaciones. Tres habitaciones. Las tienen aquí: Tulum, Ibiza y Malibú. Dirán por qué estos nombres, ¿no? Pues porque la casa se remodeló completamente a un estilo maximalista, tropical, que ya conocerán, por supuesto, el próximo domingo”.

La conductora también señaló que esta temporada contará con más habitantes de lo habitual en el programa.

Ernesto Laguardia también va a estar en la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Lista de habitantes de ‘La Casa de los Famosos México 2026’

Los participantes confirmados para la cuarta temporada son:

Yanet García — Actriz y health coach

— Actriz y health coach Memo Schutz — Comentarista y conductor

— Comentarista y conductor Brianda Deyanara — Creadora de contenido

— Creadora de contenido Fede Vigevani — Creador de contenido

— Creador de contenido Ese Pérez — Creador de contenido

— Creador de contenido Arantza Ruiz — Actriz

— Actriz Masad Altamimi — Creador de contenido

— Creador de contenido Flor Vigna — Actriz y cantante

— Actriz y cantante Yahir — Cantante

— Cantante Cynthia Klitbo — Actriz

— Actriz Moisés Peñaloza — Actor

— Actor Aldo Rendón — Fashion stylist

— Fashion stylist Ximena Herrera — Actriz

— Actriz Karina Torres — Creadora de contenido

— Creadora de contenido Ernesto Laguardia — Actor

Aún podríamos tener habitantes sorpresa el día del estreno, como es costumbre en el reality.