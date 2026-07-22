Acuerdo de Paramount con Warner, valorado en 110 mmdd, recibe la aprobación condicional de la UE

La adquisición de Warner Bros por Paramount, valorada en 110 mil millones de dólares, obtuvo la aprobación condicional de la Unión Europea, un avance positivo para la operación a pesar de que se enfrenta a una demanda de alto riesgo en Estados Unidos que amenaza su progreso.

La Comisión Europea declaró que el acuerdo ya no genera preocupaciones en materia de competencia, después de que Paramount aceptara poner fin a su antiguo acuerdo de distribución con Universal Pictures en Europa. Como parte de los compromisos de la UE, Paramount dispone de 13 meses a partir de la fecha de cierre del acuerdo para rescindir el convenio con Universal.

“Estos compromisos abordan plenamente las preocupaciones en materia de competencia identificadas por la comisión, al garantizar que las películas de la entidad fusionada no se distribuirán conjuntamente con las de Universal o Disney”, declararon reguladores de la competencia de la UE en un comunicado.

Paramount cerró el acuerdo en febrero tras imponerse a Netflix en una reñida puja. El escrutinio del organismo antimonopolio de la UE debería haber sido uno de los últimos grandes obstáculos que el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, debía superar una vez que EU también aprobara la operación.

¿Por qué se revisa el acuerdo con Paramount y Warner?

“La aprobación de la Comisión Europea hoy marca otro hito importante en la unión de Paramount y Warner Bros”, declaró Makan Delrahim, director jurídico de Paramount, en un comunicado.

“Esta fusión no solo no supone ningún perjuicio para la competencia, sino que, de hecho, la fomenta al crear una empresa de medios y entretenimiento de gran envergadura con la capacidad de desafiar de verdad a las plataformas tecnológicas que han llegado a dominar el sector”.

Sin embargo, el 13 de julio, California y otros 11 estados presentaron una demanda para bloquear la megacombinación de Hollywood, argumentando que el acuerdo, que busca combinar dos de los cinco estudios más grandes, perjudicaría la competencia en la distribución de películas y televisión por cable.

El juez federal que supervisa el caso suspendió temporalmente el acuerdo durante 14 días, frustrando las esperanzas de Paramount y Warner Bros. de cerrarlo esta misma semana. Si la fusión no se concreta antes de finales de septiembre, Paramount deberá pagar a los accionistas de Warner Bros. una penalización por mora de aproximadamente 7 millones de dólares diarios.

Así reaccionan las acciones de Warner Bros

Las acciones de Warner Bros se han desplomado, dejando la diferencia entre el precio de las acciones y la oferta de Paramount de 31 dólares por acción cerca del nivel más amplio desde que se anunció la adquisición en febrero.

La próxima audiencia del caso está programada para principios de agosto para determinar si la adquisición debe suspenderse a la espera del resultado de un juicio completo.

Mientras tanto, en el Reino Unido, el acuerdo se enfrenta a la posibilidad de una intervención del gobierno británico en defensa del interés público, después de que el secretario de cultura y medios de comunicación del país expresara su preocupación por la diversidad de la propiedad de los medios.