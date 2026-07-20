Pausan ‘fuuuu...sión’: Juez ordena frenar unión de Paramount y Warner Bros para que California impugne

Un juez federal ordenó este lunes 20 de julio a Paramount y Warner Bros que detengan su fusión de 81 mil millones de dólares durante al menos dos semanas, lo que permitirá a los estados que impugnan el acuerdo tener más tiempo para que su caso se resuelva en los tribunales.

Doce estados, encabezados por California, presentaron una demanda la semana pasada para bloquear la compra de Warner por parte de Paramount, alegando que dicha fusión “extinguiría la competencia” en Hollywood y reduciría las opciones para los consumidores, en particular para los cinéfilos y los clientes de televisión por cable en todo Estados Unidos.

La orden de restricción temporal detiene el avance del acuerdo durante al menos 14 días, aunque la suspensión podría extenderse hasta 28 días. El tribunal fijó el 3 de agosto como fecha para la audiencia sobre la solicitud de medida cautelar preliminar de los estados, si bien dicha fecha también podría posponerse.

Los fiscales generales de los estados instaron a Warner y Paramount a no cerrar la transacción hasta que un tribunal tuviera tiempo de evaluar exhaustivamente sus argumentos. Ante la negativa de las compañías, solicitaron una orden de restricción temporal, la cual fue concedida el lunes por la jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín.

“Esta es una victoria crucial en nuestro caso para garantizar que esta megacombinación nunca vea la luz”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado y agregó: “La historia demuestra lo que sucede cuando unas pocas personas tienen un gran poder sobre mercados fundamentales para la vida de los estadounidenses: menos oportunidades para más personas, peores productos y servicios para todos”.

Esto abre la puerta a una posible medida cautelar preliminar que los estados también buscan para bloquear el acuerdo.

¿Qué implica la fusión entre Paramount y Warner Bros?

Una alianza entre Warner y Paramount uniría a dos de los cinco estudios tradicionales que aún quedan en Hollywood, además de numerosas cadenas de televisión, títulos para plataformas de streaming y medios de comunicación. Esto incluiría HBO Max de Warner, éxitos como “Harry Potter” e incluso CNN, que pasarían a formar parte de CBS (propiedad de Paramount), películas como “Top Gun” y el servicio de streaming Paramount+.

La compañía, adquiridapor Skydance el año pasado, ha prometido defender con firmeza su adquisición de Warner. Paramount calificó previamente la demanda de los estados como errónea, tanto en los hechos como en el derecho, y sostuvo que la fusión fortalecería la competencia contra sus rivales más grandes en el sector del entretenimiento.

Además, destacó las aprobaciones regulatorias que el acuerdo ha recibido en otros ámbitos, incluyendo la delgobierno del presidente Donald Trumpel mes pasado.