‘Yo me opongo’: California, tierra de Hollywood, alista demanda que impide vender Warner Bros a Paramount

Un grupo de alrededor de una docena de estados de Estados Unidos, encabezado por California, está listo para presentar este lunes 13 de julio una demanda para bloquear la compra de Warner Bros por parte de Paramount Skydance, de acuerdo con una persona familiarizada con el caso.

La demanda antimonopolio será presentada ante un tribunal federal. La adquisición ya recibió la autorización del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque todavía permanece bajo revisión de las autoridades regulatorias de Europa y otras jurisdicciones.

De concretarse, la operación unirá a dos de los cinco estudios cinematográficos más importantes de Estados Unidos: Warner Bros, el segundo con mayor recaudación detrás de Disney, y Paramount, el quinto.

Además, colocaría a David Ellison, hijo del cofundador de Oracle, Larry Ellison, al frente de dos de las principales cadenas de noticias del país, CBS y CNN, así como de dos de las plataformas de streaming más relevantes: Paramount+ y HBO Max.

¿Por qué se oponen a la venta de Warner Bros a Paramount?

Paramount ha defendido que la fusión fortalecerá la competencia en la industria. David Ellison ha prometido aumentar la producción cinematográfica a 30 estrenos anuales para salas de cine, además de impulsar la creación de más series de televisión.

También sostiene que la integración de HBO Max y Paramount+ permitirá competir con mayor fuerza frente a gigantes del sector como Netflix, mientras que las divisiones informativas de ambas compañías podrían complementarse.

Sin embargo, la operación enfrenta una fuerte resistencia entre legisladores demócratas y buena parte de la industria del entretenimiento en Hollywood. Actores, directores, productores y guionistas han advertido que la fusión podría traducirse en una reducción de empleos, un incremento en los costos de producción y una menor oferta de contenidos para los consumidores.

Se espera que la autoridad antimonopolio de la Unión Europea emita su resolución sobre la operación antes de que concluya este mes.

De acuerdo con Bloomberg, California ha encabezado, en representación de los fiscales generales estatales, la investigación antimonopolio sobre la transacción.

El fiscal general de California, Rob Bonta, criticó en junio, durante una entrevista con Bloomberg, la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de autorizar el acuerdo entre Paramount y Warner Bros.

La oficina de Bonta declinó hacer comentarios, pero The New York Times informó previamente que la demanda de los estados podría presentarse en el transcurso de esta semana.