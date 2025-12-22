Larry Ellison se suma a la ‘pelea’ por Warner Bros: ¿A quién apoya el dueño de Oracle y con cuánto dinero?

Larry Ellison es uno de los cinco hombres más ricos del mundo, y ahora quiere ayudar en la compra de Warner Bros.

Larry Ellison está invirtiendo su fortuna personal en la oferta de Paramount Skydance Corp. por Warner Bros. Discovery Inc., con el objetivo de darle a la compañía de su hijo una ventaja en una batalla de adquisición ferozmente disputada con Netflix Inc.

Ambos pretendientes actuaron el lunes 22 de diciembre para reforzar el respaldo financiero de sus ofertas, aunque no llegaron a aumentarlas. Netflix refinanció una parte de su deuda prevista de 59 mil millones de dólares para asegurar una calificación de grado de inversión duradera, una ventaja clave que posee sobre Paramount, con una calificación inferior.

Pero es la garantía personal de Ellison, la quinta persona más rica del mundo con una fortuna de 246 mil millones de dólares, la que podría obligar a Warner Bros. a reconsiderar su postura. La junta previamente instó a los accionistas a rechazar la oferta de Paramount en parte porque el padre multimillonario de su director ejecutivo David Ellison había respaldado los 40.4 mil millones de dólares de financiamiento de capital con un fideicomiso revocable que podría, como su nombre lo indica, retirarse o modificarse en cualquier momento.

Paramount ha estado buscando activamente a Warner Bros. durante meses, y Ellison se sorprendió cuando la junta directiva acordó con Netflix un acuerdo de 82 mil 700 millones de dólares por los activos de Warner de streaming y estudio. La solidez de la financiación para cada oferta se ha convertido en un factor decisivo en la batalla por la adquisición, que desencadenó dos enormes ofertas impulsadas por deuda, entre las mayores de la última década. Paramount presentó su oferta de 30 dólares por acción, o 108 mil 400 millones de dólares incluyendo deuda, por toda la compañía directamente a los accionistas.

“En un esfuerzo por abordar la amorfa necesidad de Warner Bros. de ‘flexibilidad’ en las operaciones provisionales, el acuerdo de fusión revisado propuesto por Paramount ofrece una mayor flexibilidad a Warner Bros. en transacciones de refinanciación de deuda, representaciones y convenios operativos provisionales”, dijo Paramount en un comunicado el lunes.

Respaldo personal: ¿Quién es Larry Ellison?

Larry Ellison, de 81 años y presidente de Oracle Corp., acordó proporcionar una garantía personal irrevocable de 40 mil 400 millones de dólares en financiación de capital para la oferta y cualquier reclamación por daños y perjuicios contra Paramount, según el comunicado. Ellison también acordó no revocar el fideicomiso familiar y conservará sus activos mientras esté pendiente la transacción con Warner Bros. La compañía anunció la publicación de registros que confirman que el fideicomiso familiar Ellison posee aproximadamente mil 160 millones de acciones ordinarias de Oracle y que todos los pasivos materiales se han divulgado públicamente.

Paramount también ofreció aumentar su tarifa regulatoria por rescisión inversa de 5 mil millones a 5 mil 800 millones de dólares. Warner Bros. tendría que pagar 2 mil 800 millones de dólares a Netflix si se retracta de su acuerdo y se une a otro postor, según los términos del acuerdo.

Las acciones de Warner Bros. subieron un 3.4 por ciento en la sesión vespertina de Nueva York y llegaron a cotizar a 28.98 dólares. Paramount subió hasta un 8.1 por ciento, mientras que Netflix cayó cerca de un 1 por ciento.

La oferta de Paramount “sigue siendo la mejor opción para maximizar el valor para los accionistas de Warner Bros.”, declaró David Ellison en el comunicado. “Gracias a nuestro compromiso con la inversión y el crecimiento, nuestra adquisición será superior para todos los accionistas de Warner Bros., ya que servirá como catalizador para una mayor producción de contenido, una mayor producción cinematográfica y una mayor variedad de opciones para el consumidor.”

Perspectivas de negocio con ‘la garantía Ellison’

La garantía personal de Ellison le da a Paramount un impulso crucial a su financiación, según algunos participantes del mercado. La razón de Warner Bros. para oponerse a la oferta “se está disipando rápidamente”, afirmó Louis Navellier, director de inversiones de Navellier & Associates. “Aceptar una oferta menos valiosa porque se cuestiona una confianza es totalmente falso”, afirmó. “La deuda no es un problema gracias a la plena confianza y credibilidad de Larry Ellison”.

Eso todavía podría no ser suficiente para persuadir a la junta directiva de Warner Bros., según un análisis inicial de Bloomberg Intelligence, que dijo que la tarifa de terminación revisada y los costos de financiamiento todavía “dejan la oferta de 30 dólares por acción inferior a la de Netflix”.

La batalla por Warner Bros., el estudio centenario responsable de películas legendarias desde Casablanca hasta Batman, es uno de los acuerdos mediáticos más importantes en años y tiene el poder de transformar la industria del entretenimiento. David Ellison ha argumentado que una fusión con su compañía preservaría una estructura más tradicional de Hollywood y mantendría intacto parte del legado de Warner Bros. Ha postulado que su oferta en efectivo, respaldada por el fideicomiso familiar, es financieramente superior y afirma que tendría mayor facilidad para obtener la aprobación de los reguladores.

Una combinación con Netflix uniría a dos de los proveedores de streaming más grandes del mundo, con alrededor de 450 millones de suscriptores, y brindaría a Netflix una amplia biblioteca de programación para ayudarlo a tener una ventaja sobre sus rivales, como Walt Disney Co. y Amazon.com Inc.

Financiación bancaria en la compra de Warner

La oferta de Paramount cuenta con el respaldo de 54 mil millones de dólares en compromisos de Bank of America Corp., Citigroup Inc. y Apollo Global Management Inc., así como con planes para captar 40 mil 400 millones de dólares en capital. Se informó previamente que esta cifra incluye 11 mil 800 millones de dólares de la familia Ellison, con financiación adicional de tres fondos soberanos de inversión de Oriente Medio y de RedBird Capital Partners. Para obtener los fondos, Paramount se presenta en los mercados de crédito como un aspirante a prestatario con grado de inversión que tiene derecho a tasas de interés y comisiones de suscripción más bajas.

Paramount se sitúa un nivel por debajo del grado de inversión según S&P Global Ratings y apenas por encima de la calificación de basura según Fitch Ratings. Para alcanzar la categoría de empresa líder, debe implementar una amplia serie de recortes de costes y mejoras de eficiencia. Para complicar aún más la situación, el paquete de deuda de Paramount se está estructurando para dejar a la compañía, y no a sus banqueros, en apuros si los tipos de interés de la financiación a largo plazo suben durante lo que podría ser una prolongada batalla por una adquisición que se prolongue hasta 2026 o más allá.

Mientras tanto, Netflix ha conseguido 59 mil millones de dólares en financiación sin garantía de Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA y HSBC Holdings Plc para su propia oferta por una parte de Warner Bros. El gigante del streaming obtuvo una línea de crédito rotativa de 5 mil millones de dólares y dos préstamos a plazo con desembolso diferido de 10 mil millones de dólares para refinanciar parte de la línea puente, según un documento presentado el lunes. Esto deja 34 mil millones de dólares para sindicación, y sus sólidas calificaciones de grado de inversión le garantizan costes de financiación más bajos en el mercado primario de bonos.