Netflix se endeuda... hasta 2030: Solicita un préstamo ‘puente’ de 59 mil mdd para comprar Warner Bros

Netflix refinanció parte de un préstamo puente de 59 mil millones de dólares con deuda más barata y a más largo plazo, reforzando el paquete financiero que sustenta su oferta por Warner Bros. Discovery.

El gigante del streaming obtuvo una línea de crédito rotativa de 5 mil millones de dólares y dos préstamos a plazo de 10 mil millones de dólares con desembolso diferido para refinanciar parte de la línea de crédito puente que obtuvo para su oferta por Warner Bros., según un documento presentado el lunes. Esto deja 34 mil millones de dólares para sindicación.

Netflix llegó a un acuerdo a principios de diciembre que valora los estudios y activos de streaming de Warner Bros en 82 mil 700 millones de dólares.

Posteriormente, Paramount Skydance lanzó una oferta de adquisición hostil por la totalidad de Warner Bros, lo que desencadenó una guerra de ofertas que transformará la industria del entretenimiento, independientemente del ganador. Las ofertas rivales implican acuerdos de deuda multimillonarios que se encuentran entre los mayores de la última década.

La semana pasada, Warner Bros recomendó a sus accionistas que rechazaran la oferta de Paramount y mantuvieran su acuerdo original con Netflix. Warner Bros. calificó la oferta de Paramount, que incluye 54 mil millones de dólares en compromisos de deuda, de «inferior e insuficiente», y afirmó que la financiación del acuerdo era demasiado arriesgada.

Si bien Netflix cuenta con el apoyo de la junta directiva de Warner Bros., enfrenta obstáculos regulatorios y políticos para concretar la adquisición. La senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, ha calificado la oferta como una “pesadilla antimonopolio”, y Netflix ha tomado medidas para asegurar a su personal que no resultará en el cierre de estudios.

¿Cómo es la deuda de Netflix para adquirir Warner Bros?

Los préstamos puente de Netflix cubren déficits de financiación inmediata y son utilizados habitualmente por empresas que preparan ofertas de compra. Suelen sustituirse semanas o meses después por deuda más permanente y económica, a menudo repartida entre más prestamistas.

Aunque son de corta duración, los préstamos permiten a los bancos forjar relaciones con empresas para obtener contratos con mejores remuneraciones en el futuro. Con la reciente calma en los mercados crediticios, la competencia entre los bancos ha sido feroz por las pocas oportunidades que se han materializado.

Wells Fargo, BNP Paribas SA y HSBC Holdings se encuentran entre los bancos que proporcionaron a Netflix el préstamo puente sin garantía.

La deuda anunciada el lunes vence a plazos escalonados. Si la adquisición avanza, la línea de crédito revolvente, que facilita la obtención de préstamos y el reembolso de efectivo, vencerá en 2030 o tres años después de la formalización de la operación, lo que ocurra primero. Los préstamos a plazo con desembolso diferido vencen a dos y tres años, respectivamente, según el comunicado.

Es probable que Netflix recurra a los mercados de capital para reducir aún más su línea de crédito puente y extender los vencimientos de su deuda. Cuando lo haga, es probable que la deuda tenga grado de inversión, ya que Netflix tiene una calificación de deuda A3 según Moody’s Ratings y A según S&P Global Ratings.

La empresa dependió del mercado de bonos basura en los primeros días de su actividad, pero obtuvo acceso a financiación más barata cuando ascendió a la categoría de blue chip en 2023.