Wall Street opera con ‘números verdes’ en espera de datos económicos; BMV avanza

Los principales índices accionarios de Wall Street inician la semana con movimientos mixtos, a medida que los inversionistas están a la espera de nuevas cifras económicas.

El Nasdaq registra un descenso de 0.11 por ciento, en los 23 mil 166.67 enteros, mientras que los aumentos son de 0.12 por ciento para el caso del S&P 500, que ronda en los 6 mil 867.28 enteros, seguido por el Dow Jones con 0.04 por ciento más, en los 48 mil 469.56 puntos.

“No descartamos que predomine cierto apetito por riesgo, ante la expectativa de que los datos rezagados de empleo e inflación, a revelarse esta semana, den claridad sobre la salud de la economía estadounidense y la posibilidad de que el Fed continúe relajando su postura monetaria”, destacaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Los inversores prevén que durante la última semana completa de la bolsa de Nueva York en este 2025 se conozcan datos que apunten a inflación moderada y una actividad económica sólida, según CNBC.

Todo ello, mientras se mantiene la preocupación por una posible burbuja de la inteligencia artificial tras la caída en picado de Oracle la semana pasada, que sigue perdiendo un día más y hoy ha abierto con una bajada del 3.22 por ciento.

¿Cómo cotizan la BMV y otros mercados este 15 de diciembre?

A nivel local se observa un avance de 0.55 por ciento para el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que opera en las 60 mil 69.41 unidades, y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores, que se coloca en los mil 287.68 puntos presenta un incremento de 0.40 por ciento.

Del lado de Europa las ganancias son de 1.01 por ciento para el FTSE 100 de Londres, en los 9 mil 747.30 enteros, seguido por el CAC 40 de Francia con 0.93 por ciento, en los 8 mil 143.36 puntos, mientras que el IBEX 35 de España con 0.83 por ciento al alza se ubica en los 16 mil 994.70 enteros, mientras que el DAX en Alemania con 0.15 por ciento más, se ubica en las 17 mil unidades.

En el mercado internacional de petróleo, ambos contratos operan con variaciones negativas. El West Texas Intermediate (WTI) cede 0.91 por ciento, en los 56.92 billetes verdes por unidad, mientras que el referencial Brent restó 0.75 por ciento, en los 60.67 dólares por unidad.

Con información de EFE.