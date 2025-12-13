¿Tu carrito de Shein o Temu saldrá más caro? Estos son los sectores afectados por los aranceles a China

El Gobierno de México impondrá aranceles a productos que provienen de Asia a partir del 1 de enero de 2026. (Bloomberg)

¿Comprar artículos en plataformas asiáticas como Shein o Temu dejará de ser tan barato en 2026? El Senado aprobó la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que establece aranceles de entre 5 y 50 por ciento a cerca de mil 500 productos.

La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y afectará principalmente a las mercancías procedentes de China y otros países de Asia.

¿Cuáles son los sectores que México busca proteger de los productos asiáticos?

En la práctica, la medida impactará a productos de uso cotidiano que hoy llegan a México a bajo costo desde Asia.

Entre los sectores más afectados se encuentran el textil, el siderúrgico, el de electrodomésticos, el automotriz y el de plásticos, varios de ellos con fuerte presencia en el comercio electrónico internacional.

La medida incluye a todas las mercancías originarias de China, Corea del Sur, India, Vietnam y Tailandia, países que en conjunto tienen una participación significativa en las importaciones mexicanas.

Los productos descritos representan importaciones cercanas a los 52 mil millones de dólares, equivalentes al 8.6 por ciento del total nacional.

Del total de fracciones arancelarias modificadas, 706 corresponden a textiles, 249 a productos de hierro y acero, 94 a automóviles y autopartes, y 81 a plásticos.

Además, 316 fracciones que antes no pagaban arancel comenzarán a hacerlo, mientras que otras enfrentarán incrementos: 341 tendrán una tasa de 35 por ciento y 302 aplicarán un arancel de 10 por ciento.

¿Por qué se impulsó una reforma para aplicar aranceles a productos asiáticos?

El Gobierno federal estima que la reforma permitirá proteger más de 320 mil empleos que hoy se consideran en riesgo, principalmente en entidades como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Querétaro.

De acuerdo con el Senado, la nueva legislación busca “implementar acciones concretas que permitan una interacción equilibrada del mercado”, con el objetivo de evitar distorsiones económicas que afecten la relocalización de sectores productivos estratégicos y la llegada de nuevas inversiones de alto valor agregado.

Desde la oposición, el senador panista Miguel Márquez advirtió que los aranceles no bastan por sí solos para fortalecer la industria nacional. Señaló que se requiere una política integral que acompañe la reindustrialización y la sustitución de importaciones, más allá de medidas temporales.

Mientras tanto, para los consumidores, el mensaje es claro: los precios de varios productos importados desde Asia podrían subir y el carrito de compras en plataformas como Shein o Temu ya no será tan ligero como antes.

Con información de EFE.