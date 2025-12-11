China reclama a México por aranceles y Sheinbaum responde: ‘No está dirigido a ustedes’

La presidenta Sheinbaum remarcó que el aumento de aranceles se aplicará con los países con los que no hay un TLC.

China exigió a México retirar aranceles y Corea del Sur ‘amenazó’ con una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno? La presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que la propuesta aprobada en el Congreso no está dirigida contra un país en especial.

“No están dirigidos (los aranceles) a China, eso es muy importante aclararlo. Es a los países con los que no hay tratados de libre comercio”, puntualizó en la ‘mañanera’ de este jueves 11 de diciembre.

Claudia Sheinbaum remarcó que los aranceles a productos asiáticos son parte de un impulso para el Plan México, una estrategia del Gobierno para producir más insumos en nuestro país.

La presidenta aclaró que el Gobierno redujo la propuesta de aranceles a productos de Asia después de mesas de negociación con empresarios de México y el extranjero.

“Ellos decían que si se ponían tantos aranceles pues iba a afectarse el precio de los productos. Entonces se disminuyó de manera importante, cambió bastante de la propuesta original con la que se aprobó, en la idea de que se cumpla con el Plan México, pero tampoco generemos un problema para la economía nacional”, declaró.

¿Habrá repunte de la inflación por más aranceles a productos chinos?

Especialistas advirtieron que los consumidores mexicanos serán los que al final sufran la decisión del Gobierno de subir aranceles a productos de Asia con una escalada de precios.

“El aumento de aranceles pudo no haber sido considerado en el presupuesto de las empresas para 2026, lo que les obligará a replantearse sus planes una vez que se apruebe”, dijo

Brenda Ángeles, gerente jurídico de CASADUANA Agencia Aduanal, destacó la posibilidad de que empresas en México no hayan tomado en cuenta estos aranceles en sus presupuestos para 2026, lo que las obligará a replantearse sus planes.

Jorge Molina Larrondo, consultor en comercio internacional y políticas públicas, indicó que los aranceles de México a Asia pueden ser un ‘tiro en el pie’ para el Gobierno debido a casi la mitad de las importaciones de países con los que no hay un Tratado de Libre Comercio vienen de China.

Al respecto, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aclaró que empresas de China bajan artificialmente el precio de sus productos con ayuda de Beijing. “No son medidas políticas, son medidas económicas y comerciales”, remarcó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Los nuevos aranceles para productos de Asia entrarán en vigor una vez sean publicados por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación (DOF).