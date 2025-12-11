Corea del Sur evaluará una respuesta a los aranceles de México

Corea del Sur evaluará los aranceles que impondrá México a países con los que no tiene acuerdo comercial.

Corea del Sur afirmó este jueves que evaluará medidas de respuesta ante los nuevos aranceles mexicanos de hasta el 50 por ciento sobre más de 1.400 productos de sectores como el automotriz o el de los electrodomésticos, provenientes de países sin tratado de libre comercio (TLC) con México, como es su caso.

“El Ministerio de Comercio, Industria y Recursos pronto trabajará con la industria para evaluar el impacto de las medidas arancelarias de México y deliberar sobre medidas de respuesta”, dijo a EFE la cartera de Comercio surcoreana.

El miércoles 10 de diciembre, el Senado mexicano aprobó una enmienda de ley que impone aranceles de entre el 5 y el 50 por ciento específicamente a 1.463 productos de sectores industriales, como el textil, el automotriz, el siderúrgico o los electrodomésticos, provenientes de países con los que México no tiene un TLC.

El Gobierno mexicano dijo previamente que no excederá el límite máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La minuta, ya aprobada por la Cámara de Diputados y tramitada como de “urgente resolución” sin reservas, fue enviada al Ejecutivo y se espera que entre en vigor con el arranque del nuevo año.

Diversos analistas han vinculado el giro proteccionista de México con presiones de Washington en el marco de la revisión del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el próximo año, en medio de las tensiones comerciales con Beijing.

El propio presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dijo a EFE en noviembre que la iniciativa mexicana parecía un asunto “derivado” de las políticas arancelarias de la Administración estadounidense de Donald Trump, pero México ha aseverado que su medida sigue intereses nacionales sin presiones del exterior.

Corea del Sur pidió a México no imponer aranceles

La medida mexicana también se produce tras la petición de Seúl de quedar exento de su plan “unilateral” para elevar los aranceles, durante una reunión entre los cancilleres de ambos países, en septiembre, en Nueva York, sobre la que no se ha dicho nada más públicamente.

No obstante, la reacción surcoreana ha sido de un tono más prudente que la de China, que este jueves exigió públicamente a México corregir “lo antes posible” las medidas y calificó la decisión de unilateral y proteccionista.

Se espera la confirmación de los aranceles específicos por producto una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

México es el mayor socio comercial latinoamericano de Corea del Sur, y las empresas surcoreanas están presentes en el país latinoamericano principalmente en el sector automotriz, con Hyundai y Kia, y en el de los electrodomésticos, con Samsung y LG, grandes conglomerados que aprovechan los beneficios de exportación libre de aranceles derivados del T-MEC.