Patricia Armendáriz vota a favor de aranceles a China: ‘No queda claro, pero estoy dentro’

La diputada de Morena, Patricia Armendáriz, reconoció que en el dictamen sobre los aranceles disminuyen los propuestos por la presidenta.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados aprobó Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, por lo que se hacen oficiales los aranceles a China.

Con esta modificación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum se impondrán aranceles del 10 al 50 por ciento en productos de países que no mantienen un tratado comercial vigente con México, entre ellos, China.

En la discusión de los legisladores se detalló que la reforma responde a la necesidad de proteger a las producciones nacionales de prácticas de comercio desleal y competencia desigual.

Por eso, llamó la atención el comentario de Patricia Armendáriz, diputada de Morena, quien reconoció que la Ley tiene como objetivo defender a la industria mexicana, pero admitió que no están claras las razones por las que la comisión redujo la mayoría de los aranceles propuestos por la presidenta Sheinbaum.

“En el dictamen muchos aranceles en relación con aquellos que fueron planteados por la presidenta disminuyen, y entiendo que aquí escuchamos a muchos sectores, principalmente del comercio, que arguyeron que el impacto en el costo de los insumos sería un costo mayor al consumidor, y yo quisiera saber si, efectivamente, esa es la política para haber sido disminuidos”, dijo la diputada, según el diario Reforma.

¿Cuáles son los productos que tendrán nuevos aranceles?

Tras el debate, la medida fue respaldada por la mayoría de los legisladores, quienes argumentaron que los aranceles serán una herramienta para incentivar la producción interna y así equilibrar las condiciones del mercado.

La entrada en vigor de estas modificaciones está prevista para iniciar a partir del 1 de enero de 2026 si el pleno de la Cámara de Diputados ratifica el dictamen este martes 9 de diciembre.

Por esa razón y según el dictamen, las tarifas diferenciadas serán dependiendo el tipo de mercancía. Los productos incluidos son:

Textiles y ropa

Automóviles ligeros

Electrodomésticos

Motocicletas

Jabones y productos de higiene

Cosméticos y perfumes

Plásticos

Autopartes

Muebles

Artículos para el hogar

Dichos productos son considerados parte de sectores sensibles para la industria nacional por su alta exposición a las importaciones de bajo costo.

No solo es China, estos serán los otros países afectados por los aranceles

Los productos como shampoos, vajillas, aguas de tocador, cajas de cartón corrugado y ropa quedarían gravados con aranceles de 25 por ciento, mientras que en el caso de puentes prefabricados, la tarifa será de 50 por ciento, por ejemplo.

Sin embargo, China no es el único afectado debido a que los aranceles se dirigen a mercancías de países con los que México no tiene acuerdos comerciales. Entre ellos están: