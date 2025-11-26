México podría poner arancel de 50% a autos de China

El economista Alejandro Padilla refirió que en las próximas semanas habrá definiciones sobre el futuro de los vehículos asiáticos que concentran casi 20 por ciento de participación en ventas en México. [Fotografía. Shutterstock]

México evalúa imponer aranceles de hasta el 50 por ciento a vehículos provenientes de China como parte de su estrategia para fortalecer la industria automotriz nacional y aumentar la recaudación fiscal.

Según expertos, esta medida también podría ser un gesto hacia EU en el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el primero de julio del 2026.

“México va a acabar aplicando esos aranceles de 50 por ciento a los autos provenientes de China y aunque es una concesión que no le está pidiendo el gobierno de Estados Unidos, me da la impresión de que México quiere quedar bien con Trump de cara a la revisión del T-MEC, precisamente porque la industria automotriz es muy importante para él y para esta guerra comercial con China”, afirmó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE durante el Foro Automotor Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) 2025.

En el mismo foro, Alejandro Padilla Economista en Jefe y director general adjunto de Análisis Económico y Financiero Grupo Financiero Banorte refirió que en las próximas semanas habrá definiciones sobre el futuro de los vehículos asiáticos que concentran casi 20 por ciento de participación en ventas en México.

“Todos los que estamos presentes nos estamos fijando en los aranceles impuestos a China para el 2026, probablemente es una moneda de cambio para transitar el T-MEC en una manera menos dura”, aseveró.

Siller anticipó que los aranceles a vehículos asiáticos beneficiarían recaudatoriamente a México.

“Esto ayuda a los fines recaudatorios, ya que el gobierno de México necesita tomar dinero de donde sea y este actuar se ve como una forma relativamente fácil de obtener mayores ingresos”, señaló.

Siller refirió que, a seis años de su entrada en vigor, la primera revisión del T-MEC podría alargarse hasta el 2027 dadas las presiones inflacionarias que enfrenta la Unión Americana por la política arancelaria de Donald Trump.

“Bajo mi escenario base, que la revisión del T-MEC no va a terminar el siguiente año, sino que (Donald Trump) la va a querer extender hasta el 2027”, afirmó Siller, durante el Foro Automotor AMDA 2025.

Añadió que esta extensión en la revisión, aumentará la incertidumbre económica en México, pero surtirá mayor efecto en la Unión Americana.

“Esta extensión en la renegociación va a seguir generando incertidumbre, pero poco a poco van a tener que ir disminuyendo los aranceles, pero no porque Estados Unidos quiera ser bueno con México, sino porque nos necesitan y porque si mantienen esa política, van a seguir sufriendo de presiones inflacionarias”, agregó Siller Pagaza.