Trump ‘congela’ a Mark Carney hasta la revisión del T-MEC: Negociaciones de aranceles se postergan

Donald Trump y Mark Carney no continuarán con las conversaciones comerciales sino hasta la revisión del T-MEC.

Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá siguen estancadas, y existe una creciente creencia en ambos gobiernos de que los temas clave se incluirán en la revisión más amplia del T-MEC del próximo año, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

No ha habido negociaciones desde la publicación en redes sociales del presidente estadounidense Donald Trump del 23 de octubre donde suspendió conversaciones con Canadá, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato. Hasta ese día, ambas partes habían estado discutiendo un acuerdo limitado que podría haber flexibilizado algunos aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio, que se sitúan en el 50 por ciento para Canadá y la mayoría de los demás socios comerciales estadounidenses.

Trump se enfureció por una campaña publicitaria patrocinada por el gobierno de Ontario que utilizó fragmentos de un discurso de Ronald Reagan de 1987 para argumentar en contra de los aranceles. El presidente anunció el 25 de octubre que impondría un arancel adicional del 10 por ciento a Canadá como sanción por el anuncio. Sin embargo, según un funcionario estadounidense, no hay planes para implementarlo en el corto plazo. No está claro si Trump impondrá el impuesto adicional, ni cuándo lo hará.

Trump y el primer ministro Mark Carney podrían volver a cruzarse la próxima semana. Se están realizando los preparativos iniciales para que el líder canadiense viaje a Washington el 5 de diciembre para asistir al sorteo de la Copa Mundial de 2026, según personas con conocimiento del evento. El torneo está siendo coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Si Carney asiste, ambos líderes se reunirían en la misma sala por primera vez desde la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Corea del Sur a finales de octubre, cuando Carney se disculpó por el anuncio televisivo de Ontario. Sin embargo, Carney podría asistir simplemente al evento, sin que se celebren reuniones adicionales sobre comercio, según una persona familiarizada con el asunto.

Portavoces de Carney y Trump se negaron a comentar si el primer ministro asistirá al sorteo, que se celebra en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. La Casa Blanca y la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el estado de las negociaciones comerciales.

Con las negociaciones con Estados Unidos paralizadas, Carney ha buscado cerrar acuerdos comerciales y de inversión con otros países, con el objetivo a largo plazo de duplicar las exportaciones canadienses no estadounidenses. Los Emiratos Árabes Unidos se comprometieron a invertir 70 mil millones de dólares canadienses (50 mil millones de dólares estadounidenses) en Canadá tras la visita de Carney al país la semana pasada. Canadá e India también han reanudado las negociaciones comerciales, que llevaban mucho tiempo estancadas.

Durante una conferencia de prensa en el marco de la Cumbre del Grupo de los 20 en Johannesburgo el domingo, Carney mostró cierta irritación cuando un periodista lo insistió sobre cuándo había hablado por última vez con Trump. “¿A quién le importa? Es un detalle. Hablé con él. Volveré a hablar con él cuando sea importante”, respondió.

Espero hablar pronto con el presidente, pero no tengo ningún tema urgente que tratar con él ahora mismo. Cuando Estados Unidos quiera retomar las conversaciones sobre comercio, las tendremos.

Un año después de que Trump desató una crisis política en Canadá con la amenaza de un arancel del 25 por ciento, los negociadores canadienses tienen que aceptar que apelar a la historia y a las alianzas no suele funcionar con este presidente, dijo Eric Miller, director de la consultora Rideau Potomac Strategy Group, con sede en Washington, y exfuncionario del gobierno canadiense.

En opinión de Trump, “usted es una contraparte y esta es una negociación comercial”, dijo. Pero la parte canadiense no tiene otra opción que intentar alcanzar algún tipo de tregua comercial con Estados Unidos. “No se puede dejar llevar por las emociones. No se puede rendir”.

La estrategia económica de Carney se basa, en parte, en la diversificación comercial, pero esto es más difícil para Canadá que para casi cualquier otro país del mundo. Aproximadamente tres cuartas partes de sus exportaciones de bienes se enviaron a compradores estadounidenses el año pasado, principalmente petróleo crudo y productos energéticos.

Los aranceles estadounidenses han frenado parte de ese negocio, pero no lo han destruido, gracias a una exención arancelaria que se aplica a una amplia gama de productos, siempre que cumplan con las reglas del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá .

Las importaciones estadounidenses de bienes desde Canadá ascendieron a 260 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de este año, aproximadamente un 5 por ciento menos que en el mismo período del año anterior, según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos. El déficit comercial de bienes de Estados Unidos con Canadá se redujo en unos 5 mil millones de dólares.

Excluyendo el petróleo, Estados Unidos tiene un superávit comercial con Canadá.

Pero todavía hay mucha incertidumbre y sufrimiento económico en ciertos sectores canadienses, incluidos el acero y la madera, que están construidos para exportar a los Estados Unidos y que tienen perspectivas limitadas de reemplazar los negocios perdidos con ventas en el exterior.

Un desafío para Canadá es que otros socios comerciales de Estados Unidos han aceptado acuerdos con Washington que parecen muy unilaterales, como la Unión Europea, que aceptó un arancel del 15 por ciento sobre la mayoría de sus exportaciones.

Aceptar condiciones tan desiguales sería devastador para la capacidad de Canadá de atraer nuevas inversiones debido a su proximidad geográfica con Estados Unidos, afirmó Miller. “Lo peor que se puede hacer es cerrar un mal trato”, concluyó.

La desescalada de Carney en la relación comercial con Trump

Las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá han estado lejos de ser fluidas desde que Carney asumió el poder en marzo, y como primer ministro ha tenido que hacer una serie de concesiones unilaterales.

Ganó las elecciones nacionales a finales de abril y estuvo en la Casa Blanca la semana siguiente, donde elogió a Trump e intentó restablecer una relación que se había tornado hostil durante los últimos días del mandato de Justin Trudeau. Se volvieron a reunir en la cumbre del Grupo de los Siete en junio, y Carney afirmó que aspiraban a un acuerdo para mediados de julio.

Pero Trump detuvo las conversaciones el 27 de junio, alegando un impuesto a los servicios digitales de la era Trudeau que habría costado dinero a las empresas tecnológicas estadounidenses. Dos días después, el gobierno canadiense anunció que eliminaría el impuesto.

Aproximadamente un mes después, Trump aumentó el arancel base estadounidense sobre los productos canadienses (el que se aplica a los bienes que no cumplen los requisitos del T-MEC) del 25 al 35 por ciento. La carta de Trump a Carney mencionó el tráfico de fentanilo, las barreras comerciales en los productos lácteos y las represalias de Canadá contra los aranceles estadounidenses.

Unas semanas más tarde, Carney anunció que su gobierno eliminaría unilateralmente muchos de sus contraaranceles contra Estados Unidos, aunque mantendría vigentes los impuestos a las importaciones de automóviles y productos de acero y aluminio fabricados en ese país.

Eso ayudó a que las conversaciones se reanudaran, por un tiempo. Carney ha dicho que ambas partes intercambiaban pliegos de condiciones para un acuerdo, antes de que la controversia sobre el anuncio televisivo de Ontario lo desatara todo.

Sin embargo, recientemente, Trump ha flaqueado en algunos aspectos de su política arancelaria. Este mes redujo los impuestos a la importación de algunos productos alimenticios, como la carne de res, y en octubre otorgó al Departamento de Comercio la facultad discrecional para reducir los aranceles al acero y el aluminio canadienses y mexicanos si la empresa se expande en Estados Unidos y el metal se destina a la fabricación de automóviles estadounidenses.

La Corte Suprema de Estados Unidos también está considerando un caso contra el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles, que incluyen gravámenes del 35 por ciento sobre los productos canadienses que no cumplen con el T-MEC. Aun así, la administración Trump está preparando varias alternativas en caso de que se anulen los aranceles de la IEEPA.

Carney está corriendo riesgos importantes al esperar llegar a un acuerdo con Estados Unidos, según Mark Warner, un abogado comercial internacional de Canadá.

Por ejemplo, para llegar a un acuerdo sobre la madera, Canadá casi seguramente tendrá que aceptar contingentes arancelarios, lo que limitaría el volumen de madera canadiense que los importadores estadounidenses podrían importar sin pagar impuestos. Y probablemente tendrá que aceptar que Estados Unidos conserve miles de millones de dólares en aranceles a la madera recaudados hasta la fecha, en lugar de reembolsar el dinero a los productores canadienses.

Pero Carney no está haciendo lo suficiente para preparar a la población canadiense para la idea de que el gobierno tendrá que hacer concesiones para lograr algo parecido a una paz comercial, dijo.

“Creo que cuanto más tiempo siga Canadá negociando como lo ha hecho, el precio del acuerdo seguirá subiendo”, dijo Warner.