Trump y Xi Jinping hablan de Taiwán: ‘Su regreso a China es una parte importante del orden’

El presidente chino, Xi Jinping, habló por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la isla autónoma de Taiwán, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Xi le dijo a Trump que el regreso de Taiwán a China es una parte clave del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, informó la agencia. La Casa Blanca y la embajada china en Washington no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La llamada se produce después de que las dos mayores economías del mundo alcanzaran el mes pasado una tregua comercial que llevó a Washington a reducir los aranceles sobre productos chinos y a Beijing a eliminar ciertas restricciones a la exportación de tierras raras. Sin embargo, nuevas tensiones entre China y Japón, uno de los principales aliados de EU en la región, han afectado las relaciones.

Trump había dicho el 14 de noviembre que EU estaba hablando con el gobierno chino sobre un aumento en las compras de soja estadounidense, otra disposición del acuerdo. “Están en proceso de hacerlo”, afirmó Trump. “Hablamos con ellos hoy. Están en proceso. No será poco, comprarán mucha soja.”

EU y China siguen negociando detalles clave sobre cómo Beijing liberará las ventas de tierras raras, según personas familiarizadas con el tema. Ambos países buscan acordar los términos de las “licencias generales” que China se comprometió a otorgar para las exportaciones hacia EU de tierras raras y minerales críticos antes de fin de mes.

A pesar de que las conversaciones sobre estos materiales, fundamentales para la fabricación de productos electrónicos de alta tecnología, permanecen en suspenso, EU ya ha comenzado a revertir algunos aranceles y medidas de seguridad nacional. La escasez de tierras raras este año había dejado a industrias globales —como la automotriz, de bienes de consumo y robótica— en riesgo de sufrir interrupciones en la producción.

El gobierno de Trump también evalúa si permitirá la venta de chips avanzados de inteligencia artificial a Beijing. Trump había planteado la posibilidad antes de su reunión de octubre con Xi en Corea del Sur, pero finalmente los dos líderes no abordaron el tema. Algunos asesores del presidente han advertido que la venta podría poner en riesgo la ventaja de EU en esa tecnología emergente.

El presidente está escuchando a “muchos asesores distintos” antes de decidir sobre las posibles exportaciones, dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el lunes en una entrevista con Bloomberg Television. “Ese tipo de decisión está directamente en el escritorio de Donald Trump”, afirmó Lutnick. “Él decidirá si seguimos adelante o no.”