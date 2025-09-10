MG Motor y Changan conquistan México: ¿Cuáles son las marcas de autos chinos más vendidas?

Estas marcas chinas con presencia en el mercado se han mantenido en la preferencia de los compradores mexicano. (Foto: Especial El Financiero)

Los autos chinos inundan las calles de México al hoy representar prácticamente el 20 por ciento de los vehículos manufacturados en China y vendidos en el país, de cualquier segmento y en camiones.

La llegada de marcas como Chirey, BYD, Zeekr, Geely, Great Wall Motors, entre otras, dinamizó el mercado y trajo consigo algunos retos logísticos, de competencia y refacciones.

A pesar de ello, las marcas chinas con presencia en el mercado se han mantenido en la preferencia de los compradores mexicano y estas son las más vendidas de enero a agosto de este año:

MG Motor: 31 mil 872 autos vendidos (-6.8 por ciento menos que en 2024). JAC: 16 mil 211 autos vendidos (1.6 por ciento más que el año anterior). Changan: 11 mil 015 vehículos comercializados (165.9 por ciento más que en el 2024). Motornation (BAIC, JMC, DFSK y Seres): 2 mil 153 vehículos vendidos (-18.6 por ciento anual). Foton: 1,604 unidades vendidas (6.3 por ciento más que el año pasado).

Chirey/Omoda/Jaecoo dejaron de reportar su ventas en marzo hasta donde acumularon la colocación de 5 mil 559 vehículos.

De acuerdo con un estudio de la consultora Urban Science, la participación acumulada en el primer semestre solo de marcas netamente chinas representa apenas el 8.2 por ciento de las ventas del mercado. Pero hay marcas que no reportan sus datos.

La firma estima que BYD podría acumular ventas por hasta 35 mil unidades, Chirey por alrededor de 10 mil unidades y Geely de 6 mil vehículos.