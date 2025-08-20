Chirey cumple tres años en México: innovación, superhíbridos y una estrategia centrada en el cliente

Chirey, la automotriz china con presencia global, llegó a México en 2022 y desde entonces ha experimentado un proceso de crecimiento y consolidación en el mercado nacional. Con operaciones bajo el nombre de Chirey Motor México, la compañía ha cumplido recientemente tres años en el país y se encuentra en una etapa de maduración que combina innovación, cercanía con el cliente y una red de distribución fortalecida.

De acuerdo con Svein Azcué, Chief Operating Officer de Chirey Motor México, la curva de aprendizaje de la marca ha sido intensa, pero hoy se traduce en un relanzamiento de productos y en una estrategia robusta de posventa. En palabras del directivo, la confianza del consumidor mexicano es fundamental: “El primer coche se vende en el showroom, pero el segundo, el tercero y el cuarto se venden en el taller. Por eso nuestro objetivo es que la visita al servicio sea transparente, sin sorpresas y sencilla”.

A nivel global, Chirey es líder de exportaciones desde China, con presencia en 120 países y más de cinco millones de unidades exportadas en sus 28 años de historia. Ese respaldo ha servido como plataforma para que en México se impulse una estrategia particular: el concepto “co-living”, que agrupa a las marcas Chirey, Omoda y Jaecoo bajo un mismo techo, simplificando la experiencia del cliente y reforzando la rentabilidad de la red de distribuidores. Actualmente cuentan con 83 puntos de venta y servicio en las principales ciudades del país.

Uno de los factores diferenciadores de la compañía es su enfoque en seguridad e innovación tecnológica. Los vehículos de la marca destacan por ofrecer equipamiento de alta gama a precios competitivos y sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Ejemplo de ello es la Jaecoo 7 SHS, que integra 20 asistencias electrónicas, el mayor nivel de seguridad de su segmento.

En materia de innovación, Chirey apuesta por sus Súper Híbridos (SHS), tecnología que combina mayor eficiencia energética con autonomía sobresaliente. Ejemplo de ello es Jaecoo 7 SHS, que logró en 2025 un récord mundial de 1,613 kilómetros de recorrido con un solo tanque de gasolina y una carga eléctrica, hazaña certificada ante notario público y realizada en territorio mexicano. Este avance no solo refuerza el compromiso de la marca con la movilidad sustentable, sino que además responde a las necesidades del consumidor que busca ahorro en combustible y menor dependencia de gasolineras.

La compañía también ha marcado diferencia con su política de garantías: 10 años o un millón de kilómetros en sus motores, reconocidos internacionalmente. Esto transmite confianza y subraya su permanencia a largo plazo en el país.

En 2025, Chirey mantiene un proceso de recuperación tras los desafíos que trajo el desabasto global de refacciones en la industria. Hoy, con una cadena de suministro estabilizada y una red de posventa reforzada, la empresa avanza en su consolidación en México.

Con lanzamientos recientes como la Tiggo 7 PHEV CSH (Chirey Super Hybrid) y Tiggo 8 PHEV en su versión híbrida, además de una nueva SUV compacta, Chirey busca ampliar su portafolio y atender distintos perfiles de clientes.

Para Svein Azcué, la clave está en que los consumidores experimenten de primera mano los productos: “No me crean a mí, vayan a su distribuidor más cercano, prueben los vehículos y convénzanse. Estoy seguro de que se van a enamorar de nuestros Súper Híbridos”.

Con esta estrategia, Chirey apunta no solo a ganar participación de mercado, sino a consolidarse como un referente en movilidad sustentable, innovación tecnológica y experiencia del cliente en México.

Svein Azcué es Chief Operating Officer de Chirey Motor México desde diciembre de 2024. Con más de 13 años en la industria automotriz global, lidera la consolidación de las marcas Chirey, Omoda y Jaecoo bajo el modelo “co-living”. Abogado por la Ibero y con un LLM en Londres, impulsa innovación, posventa y movilidad sustentable en México.