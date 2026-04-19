La historia de Mazurka, restaurante donde comió el Papa Juan Pablo II: ‘Ofrecí mi servicio y aceptaron’

Juan Pablo II fue atendido por el restaurante Mazurka en la CDMX dos ocasiones.

Luego de dar una misa para medio millón de personas en Valle de Chalco, en mayo de 1990, el Papa Juan Pablo II tomó un helicóptero para dirigirse al sur de la Ciudad de México y probar los platillos de Mazurka, su restaurante predilecto de comida polaca en CDMX.

Fundado hace 50 años por Tadeusz Podbereski, un ingeniero militar que migró a México con su familia tras la Segunda Guerra Mundial, el restaurante se caracteriza por ser fiel a sus orígenes y acercar a los comensales a lo que llaman la ‘alta cocina polaca’.

El negocio comenzó cuando Podbereski se dio cuenta que los chilangos disfrutaban de la gastronomía de su país, pero fue la primera visita de Karol Józef Wojtyla, canonizado como Juan Pablo II, en 1979, lo que disparó su popularidad.

A 47 años de la primera visita de Juan Pablo II, el restaurante Mazurka es conocido por el menú degustación ‘del Papa’, pero, ¿cómo es y cuál es su historia?

Mazurka tiene más de 60 platillos. (mazurka.com.mx (Jorge Pinto))

La historia de migración detrás de la fundación del restaurante Mazurka

Luego de servir al ejército polaco como piloto aviador de guerra y sobrevivir a seis atentados, de acuerdo con testimonios recogidos por Vice, Tadeusz Podbereski, condecorado con tres medallas militares, llegó la Ciudad de México con su familia.

En 1976, adaptó su casa en la Nápoles como un restaurante de comida polaca, con recetas artesanales y la ayuda de chefs mexicanos.

El nombre Mazurka está inspirado en las danzas de los mazurs, una comunidad originaria que habita cerca de Varsovia, de acuerdo con la institución Centro de Música Polaca. Durante años criaron a los patos que cocinaban en un rancho, además de que ninguno de sus platillos se ‘tropicalizó’ con sabores o recetas de otros países.

Mazurka tiene un menú de degustación del Papa Juan Pablo II. (mazurka.com.mx (Jorge Pinto))

Tadeusz Podbereski, nacido el 10 de mayo de 1919 en la localidad de Kowel, que actualmente pertenece a Ucrania, falleció el 14 de mayo de 2006 en la Ciudad de México, víctima de cáncer.

‘Ofrecí mi servicio y lo aceptaron’: Así fueron las visitas del Papa Juan Pablo II a Mazurka

A inicios de 1979, cuando México le cantaba “tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo” a Juan Pablo II, Tadeusz Podbereski ofreció su restaurante para que el máximo representante de la iglesia comiera.

“Tuve mucha suerte porque, iniciando en el restaurante, descubrí que el Papa iba a venir a México. Ofrecí mi servicio, aceptaron, y serví los más tradicionales platillos polacos”, narró Podbereski a Nmás.

¿Qué comió el Papa Juan Pablo II en su primera visita a México?

El menú de la primera visita de Juan Pablo II a Mazurka consistió en sopa, consomé de betabel con ravioles de hongos secos, bigos de cola agria, col dulce y diferentes carnes.

Podbereski contó que algunos de estos platillos se sirven en Navidad en Polonia.

Juan Pablo II visitó México en tres ocasiones. (Cuartoscuro)

¿Cómo fue la segunda vez que el Papa Juan Pablo II comió en Mazurka?

11 años después, en su segunda visita a México, Juan Pablo II comió un menú degustación de comida polaca que fue preparado por el chef Gonzalo Garduño. La comida no fue en las instalaciones de Mazurka en la Nápoles, pero sí bajo su representación.

En aquella ocasión el chef fue llamado para brindar un servicio ‘secreto’ en la colonia Florida, así que desconocía que le cocinaría al líder religioso.

Las afueras del edificio estaban ‘abarrotadas’ de gente que esperaba al Papa, y el chef, cuando llegó, aún no sabía a quién le cocinaría esa tarde.

Tras preparar los alimentos, y por protocolo, algunas personas pidieron probar la comida, y fue poco después que el Papa Juan Pablo II aterrizó en un helicóptero y llegó al edificio a comer.

El chef Garduño sirvió el menú que había preparado, con 10 platillos, una crepa, una tarta y café, y tras terminar el servicio, Juan Pablo II, que venía de dar misa, le regaló un escapulario y una medalla.

Los seguidores del Papa le ofrecieron dinero por los regalos que recibió, su gorro y su filipina utilizados ese día, pero el chef rechazó venderlos y regresó a su casa en Metro.

¿Cuál es el menú degustación del Papa Juan Pablo II en Mazurka?

Durante su segunda visita a México, el Papa Juan Pablo II comió este menú degustación del restaurante Mazurka:

Pasztet : paté con receta de la casa.

: paté con receta de la casa. Sledz : arenque importado, marinado con aceite de oliva y cebolla.

: arenque importado, marinado con aceite de oliva y cebolla. Kielbasa : rebanadas de típica salchicha polaca, baja en grasa.

: rebanadas de típica salchicha polaca, baja en grasa. Owocowa : sopa fría de fresa o ciruela.

: sopa fría de fresa o ciruela. Grzybowa : crema de champiñones elaborada con hongos secos polacos.

: crema de champiñones elaborada con hongos secos polacos. Barszcz : sopa de betabel con verduras y trocitos de ternera.

: sopa de betabel con verduras y trocitos de ternera. Kacza Jagody : pato horneado estilo polaco, bañado en salsa de arándanos.

: pato horneado estilo polaco, bañado en salsa de arándanos. Kacza Grzyby : pato con hongos.

: pato con hongos. Kacza Sliwka : pato horneado relleno de ciruelas y manzanas.

: pato horneado relleno de ciruelas y manzanas. Kurczak Ryz : pollo al horno relleno de arroz salvaje con salsa de paté al oporto.

: pollo al horno relleno de arroz salvaje con salsa de paté al oporto. Nalesnik : crepa de queso bañada con mermelada de blueberries.

: crepa de queso bañada con mermelada de blueberries. Szarlotka : pastel de manzana frío.

: pastel de manzana frío. Kawa : café.

: café. Herbata: té.

Este menú sigue vigente a 36 años de la segunda visita del Papa, y actualmente su precio supera los 450 pesos.

Mazurka se ubica en la colonia Nápoles. (mazurka.com.mx)

Actualmente, Mazurka vende más de 60 platillos de comida polaca, con base en sopas, entradas, ensaladas, pescado, postres, vinos y vodka. Su principal referente es el pato, similar a otros restaurantes famosos de la Ciudad de México como Hunan, conocido por su pato laqueado y las visitas de políticos famosos, entre ellos Emilio Lozoya.

Si quieres ir a probar el menú del Papa Juan Pablo II, esto es lo que debes saber del restaurante Mazurka:

Ubicación: Nueva York 150, colonia Nápoles.

Horarios: De 13:30 a 23:00 horas.

Días de servicio: Martes a domingo.

Contacto para reservación: reservaciones@mazurka.com.mx.

Con información de Nmás y Vice.