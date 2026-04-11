‘Comía pan de pulque con atole’: La historia de Merendero Saltillo, panadería a la que iba Benito Juárez

¿Quién puede negarse a una pieza de pan dulce? Desde actores como Pedro Infante —quien frecuentaba La Huasteca de la Ciudad de México— hasta presidentes se han dejado conquistar por este delicioso postre, y uno de ellos fue Benito Juárez.

Durante el periodo en el que el ‘Benemérito de las Américas’ pasó en Coahuila, el presidente no solo disfrutaba comer pan de pulque con su vasito de atole, sino que tenía un lugar predilecto para hacerlo: la panadería Merendero Saltillo.

Un sitio con tanta historia como la ciudad y al cual todavía se puede acudir, pues, aunque han pasado 162 años desde su fundación, la panadería familiar mantiene vivo el legado que Asunción Quiterio Valerio comenzó en 1864.

¿Cuál es la historia de Merendero Saltillo?

Eleazar Baldés García compartió en una entrevista con el canal de YouTube MD Saltillo que el restaurante comenzó con Asunción Quiterio Valerio, quien solía preparar comidas típicas de la región y pan de pulque.

Este último es un platillo típico de la región; el libro ¡Saltillo de mis sabores! de Jesús Salas Cortés explica que, presuntamente, los tlaxcaltecas convencieron a los españoles de utilizar pulque para el pan por dos motivos: funcionaba como conservador y ayudaba a que la masa se esponjara durante el horneado.

Fue así que Asunción, siguiendo las tradiciones, preparaba su pan. El texto de Jesús Salas Cortés explica que ella inició la venta de sus platillos en una huerta llamada Los Pilares, en donde permaneció hasta 1890.

La panadería a la que iba Benito Juárez tiene más de un siglo de historia. (Foto: Shutterstock)

“Doña Chonita cocía el pan en hornos con forma de cúpula hechos de adobe; utilizaba leña para calentar la parte interna y se servía de una pala de madera para meter y sacar el pan. Cuando el horno tenía la temperatura ideal, iniciaba la cocción del pan salado, a sabiendas de que este ayudaba a reducir y regular el calor”, indica el texto.

Tras hornear el pan salado, ‘Chona’, como le decían cariñosamente a Asunción, comenzaba la preparación de las semitas, las chorreadas y las empanadas, preparaciones a las cuales fue sumando comida.

María del Carmen, propietaria del establecimiento y tataranieta de Asunción, explicó que la carta inicial contenía platillos típicos de la gastronomía mexicana, como enchiladas, tacos de pollo, tamales de pollo, puerco, frijoles, queso y azúcar, así como atoles y champurrados.

Además, en ocasiones especiales, al menú se sumaban el caldo de pollo o de res, el asado de pulque y el pulque almendrado, de acuerdo con el libro ¡Saltillo de mis sabores!.

Eleazar Baldés García añade que Asunción tenía una gran facilidad para conseguir los ingredientes, debido a que incluso en la huerta Los Pilares criaba pollos, gallinas y guajolotes.

¿Cómo eran las visitas de Benito Juárez a Merendero Saltillo?

Con el tiempo, las preparaciones de Asunción se volvieron populares en la ciudad e incluso al negocio se le llamó ‘El merendero de Chonita’, en honor a la propietaria, señala el escrito de Jesús Salas.

Para 1864, Benito Juárez, entonces presidente de la República, y su esposa, Margarita Maza, visitaron Saltillo, ciudad en la que permanecieron cerca de un mes. En este periodo, el político se volvió uno de los clientes asiduos de ‘Chona’.

“(Juárez) caminaba por las calles saltillenses, sencillamente, sin que su alta investidura le descompusiera el paso. Gustaba de llegarse hasta el merendero de Chonita, que estaba frente al actual Santuario de Guadalupe, para comer pan de pulque con atole”, dice un fragmento del libro Actitud inexorable del Lic. Don Benito Juárez durante su estancia en Saltillo.

Benito Juárez solía comer pan de pulque. (Foto: Shutterstock)

Este texto, citado por Jesús Salas, añade que los amigos del presidente preferían comer otros platillos de la carta, como las enchiladas con el pulque almendrado de ‘doña Chona’.

Carmen añade, para el libro ¡Saltillo de mis sabores!, que además de Benito Juárez, en la panadería se ha recibido a otras personalidades, como el actor Rubén Aguirre, conocido por su papel como el profesor Jirafales en El Chavo del Ocho.

Años más tarde, el lugar cambió de ubicación y pasó a llamarse Merendero Saltillo, en donde sigue siendo atendido por los descendientes de Asunción, quienes mantienen viva la tradición del pan de pulque.

¿Qué venden en Merendero Saltillo?

En el Merendero Saltillo se puede encontrar el clásico pan de pulque, semitas chorreadas, empanadas de nuez, galletas y molletes de canela, de acuerdo con información compartida por Google Maps.

El libro de Jesús Salas explica que el pan se prepara todos los días en familia: un día antes se amasan los ingredientes y se dejan reposar; al día siguiente se hornean, ofreciendo piezas frescas diariamente.

Los precios de los productos que se venden en este establecimiento son los siguientes:

Galletas encaneladas: 35 pesos

Empanadas de mermelada (cajeta, piña y cajeta con nuez): de 50 a 110 pesos

Empanadas de nuez: de 25 a 80 pesos

Molletes de canela: de 25 a 80 pesos

Semitas chorreadas: de 45 a 85 pesos

La panadería Merendero Saltillo se encuentra en calzada Francisco I. Madero 1455, Zona Centro, Saltillo, Coahuila, y abre todos los días de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche; a excepción de los sábados y domingos, cuando cierra a las 8:00 de la noche.