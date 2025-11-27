‘Le hicimos pan a Miguel Alemán’: Así es Huasteca, la panadería con 88 años que le vendía a la Presidencia

La Panadería Huasteca está muy cerca del Mercado de Mixcalco y se ofrecen panes tradicionales hechos con piloncillo. (Foto: Cuartoscuro/ Wiki Commons)

No hay nada como el olor del pan de dulce recién horneado, tomarlo entre las manos y sentir la suavidad de la masa que parece deshacerse entre los dedos, y Panadería Huasteca es un lugar en donde se puede vivir esta mágica experiencia.

Con recetas originales de la Huasteca Hidalguense que han pasado de generación en generación, el pan se elabora de manera artesanal conservando entre sus ingredientes el piloncillo y el queso.

Pues aunque han pasado 88 años desde su fundación— con los cuales califica entre las panaderías más antiguas de la Ciudad de México — se mantienen los procesos de María de Jesús Martínez, la fundadora de la panadería, quien conquistó a los ‘chilangos’ con sus panes dulces.

¿Cuál es la historia detrás de Panadería Huasteca?

La historia de la panadería comenzó con Fausto Mayol y María de Jesús Martínez Albino, quienes luego de llegar de España a México, se establecieron en Tehuetlán, una comunidad ubicada en la Huasteca Hidalguense.

En este lugar, Fausto emprendió con una tienda que abrió en los años 30, en donde, detrás de un mostrador de madera ofrecía a los clientes todo tipo de productos para el hogar: como galletas, huevo, azúcar, explicó Antonio Mayol en entrevista con la periodista Cristina Pacheco.

Entre los productos que vendían en la tienda, añadieron algunas bebidas alcohólicas, las cuales eran preparadas por la misma María de Jesús Martínez; sin embargo, poco después la pareja se mudó a la Ciudad de México.

“Para 1937 vienen a México y compraron un edificio que estaba en las calles de Argentina número 1 (...) en el lugar había 6 cuartos y un restaurante”, comenta Antonio en un video compartido en las redes sociales de la panadería y dadas las características del inmueble abrieron un pequeño hotel llamado Salón Ideal.

Él afirma que antes era muy común que las personas tomaran café por las mañanas y lo acompañaran con una pieza de pan de dulce, por lo cual María de Jesús se encargaba de la preparación de ambos alimentos.

“Mi abuela les ofrecía a los huéspedes café con pan de cortesía en la mañana y en la noche”, agrega Antonio, quien indica que poco tiempo después las preparaciones de su abuela comenzaron a tener éxito.

“Le decían: ‘Doña Chuy, le encargo pan para llevar a mi casa el fin de semana’ o ‘hágame un pan para llevarle a tal persona’ y así se corrió la voz”, agregó, por lo cual, tiempo después optaron por abrir una panadería, pero en un nuevo local.

Este se ubicó en la calle de Argentina número 17 y cambió su nombre a Panadería Huasteca, en donde comenzaron con seis trabajadores. Años después volvieron a cambiar su ubicación, pero ahora a la calle de Mixcalco, en donde continúa abierta.

Una de las bisnietas de los fundadores afirma que en ese entonces, Fausto Mayol solía usar traje y corbata para ir a la panadería, en donde se sentaba frente a la caja registradora y conversaba con los clientes, en una entrevista con Canal 14.

¿Qué famosos han comprado en Panadería Huasteca?

En la entrevista con el programa de televisión Aquí nos tocó vivir, Antonio afirmó que a lo largo de los años han tenido todo tipo de clientes, desde las personas de los alrededores hasta famosos y políticos importantes: “En ese tiempo se vendía mucho pan a la presidencia”.

“A lo largo de los años hemos tenido la oportunidad de hacerle el pan al presidente Miguel Alemán, al presidente Adolfo Ruiz Cortines, Rubén Romero y al ‘Polivoz’, Eduardo Manzano”, agregó.

Una de las anécdotas que María José les contaba a sus nietos, quienes años después pasaron a hacerse cargo del negocio, son las visitas que solía hacer el actor Pedro Infante a la Panadería Huasteca.

Pues el protagonista de películas de la época del cine de oro mexicano solía llegar en auto y acompañado a comprar sus piezas de pan, las cuales se hacían siguiendo recetas de la huasteca.

“Me platicaba mi abuela que iba Pedro Infante en un carro blanco convertible y llevaba a una muchacha muy guapa, güera, a comprar pan”, afirmó Antonio en el video compartido en las redes sociales del negocio.

Tras el fallecimiento de Antonio Mayol, sus hijas se han hecho cargo de Panadería Huasteca, quienes buscan mantener viva la historia del negocio, por lo cual incluso las recetas de María de Jesús se mantienen intactas.

“Son recetas tradicionales, que eran de mi abuela, y se siguen conservando ingredientes de calidad. Es un pan que te dura entre 3 y 4 días no se hace duro, lo puedes recalentar, no pierde el sabor”, dijo Antonio en su momento, un concepto que siguen conservando sus seres queridos.

¿En dónde está Panadería Huasteca?

La Panadería Huasteca se encuentra en la calle de Mixcalco número 15, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, muy cerca del Mercado de Mixcalco.