¿Qué tan saludable es el café de olla?

El café alrededor del mundo toma muchas formas, hay tendencias recientes como echarle sal, aunque uno de los sabores más reconfortantes y tradicionales es el de olla, que nunca falta en velorios, posadas y en las cocinas mexicanas cuando hace frío.

¿Qué es café de olla en México?

Esta bebida se elabora con café de grano molido, canela y piloncillo, hay ingredientes que van y vienen, como clavo, piel de naranja y limón o panela, a lo cual se suma un ligero toque del barro de la olla donde se prepara.

Existen muchas historias sobre cómo nace esta preparación adaptada en México, pero su historia requirió de la llegada a este territorio a dos elementos fundamentales: los granos de café y las especias.

Esta bebida con cafeína comenzó a popularizarse hasta el siglo XIX, sin embargo, una versión dicen que café de olla se originó entre 1910 y 1917 durante la Revolución Mexicana, cuando las ‘Adelitas’ lo preparaban.

Las Adelitas son una de las figuras más reconocidas de la Revolución, se cree que son autoras del café de olla. (Cuartoscuro)

¿Cuántas calorías tiene el café de olla?

Según My Fitness Pal, una taza de café de olla tiene 45 calorías, son pocas, pero más que la misma cantidad de café negro solo, el cual tiene solo 2.

Beneficios del café de olla

El café es una bebida saludable, ha sido objeto de muchas investigaciones en el mundo, las cuales coinciden en que un consumo de moderado (de 3 a 5 tazas diarias) se ha relacionado a una dieta sana, ya que la bebida sin ningún ingrediente adicional es bajo en calorías, antioxidantes y menor riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer de endometrio y de hígado, Parkinson y Alzheimer.

No obstante, sus propiedades pueden cambiar según lo que se le agregue, ya que puede cambiar su valor nutricional, como en el café de olla. Algunos de los ingredientes de esta preparación pueden sumar a los beneficios del café, otras no tanto.

Café, piloncillo, canela, todo fundido con el ligero sabor del barro. (Shutterstock)

Canela

Tomar café con canela es saludable, este ingrediente es la corteza de varios tipos de arbustos, tiene un olor suave y penetrante, con sabor cálido y picante, tiene varios beneficios para la salud, según Web MD, como:

Vitaminas y minerales.

Potasio: ayuda a contrarrestar el efecto del sodio en la presión arterial y regula el ritmo cardíaco.

Magnesio y el calcio: ayuda a mantener el cardiaco saludable.

Antiinflamatoria

Antioxidantes

Control de la diabetes: puede mejorar la resistencia a la insulina, reducir los niveles de glucosa y revertir el daño oxidativo.

Propiedades antibióticas

Healthline menciona que el sabor que aporta la canela al café es una buena manera de disminuir el uso de azúcar porque tiene un dulzor natural capaz de bajar el sabor amargo del café, pero es mejor ingerir la variedad de Ceilán en lugar de la canela Cassia para evitar efectos adversos.

La canela es una de las formas que hacen al café más saludable. (Foto: Especial).

Piloncillo o panela

El café siempre va a ser más beneficioso sin endulzantes, aunque en todo caso Healthline recomienda usar un poco de edulcorante natural como la stevia.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera explica que el piloncillo es preparado a partir del jugo no destilado de la caña de azúcar, “es un edulcorante natural sin químicos añadidos”. También se le llama panela o panocha.

Sin embargo, tampoco se recomienda excederse con este ingrediente: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explica que este es un producto con un alto contenido de azúcar, los cuales se identifican por su sabor dulce como miel, piloncillo, azúcar mascabado, refrescos, jugos industrializados, néctares, dulces, jaleas, postres, mermeladas y nieves, entre otros.

El café es la segunda bebida en el mundo, en torno a su sabor se debate si es mejor con o sin azúcar. (Foto: Shutterstock).

En todo caso, el IMSS sugiere usar edulcorante con moderación, en lugar de azúcar, miel, piloncillo o azúcar mascabado.

“Si convierte regularmente su café en una golosina azucarada, puede estar eliminando sus beneficios generales para la salud”, dice Healthline.

Anís, clavo y otros ingredientes

Los especialistas de Eat this, not that recomiendan usar ingredientes naturales que pueden sumar sabor al café y así evitar usar tanta azúcar.

Esto sucede en el café de olla, donde se usa anís estrella, clavo, piel de naranja o limón. Así que en tanto no te excedas con ingredientes azucarados puedes aprovechar los beneficios.

Barro

El barro es uno de los materiales más preciados en una cocina mexicana, sin embargo, no toda vajilla de este material es segura para la salud debido a la posibilidad de que tenga plomo, un material tóxico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo considera uno de los 10 elementos químicos de mayor importancia para la salud pública.

Durante muchos años se ha utilizado en el barro un esmalte o vidriados con base de óxido de plomo, conocido como ‘greta’, en platos, comales, jarritos para el café, ollas para frijoles, cazuelas y demás, cuando el esmalte de plomo entra en contacto con agua o alimentos, éste se libera y los contamina.

No siempre se ha usado plomo en el barro, en la época prehispánica estaba libre de ello y a la fecha varios productores lo han eliminado.

Por ello, si vas a hacer tu cafecito en olla de barro, asegúrate de que ésta es libre de plomo con estos consejos.