¿Por qué es mejor tomar café sin azúcar?

En la mesa nunca van a faltan las guerras que resuenan ‘hasta en la sopa’: ¿quesadillas con o sin queso?, ¿cerveza de lata o de vidrio?, ¿elote en vaso o esquites? De entre todas una de las que más ‘calienta’ es si el café lleva o no azúcar.

El café es la segunda bebida más consumida en el mundo, su sabor es imprescindible para millones de personas que lo incorporan a su alimentación como parte del desayuno, en cualquier momento cotidiano como una charla, una reunión o como esa taza que hace compañía para estudiar o trabajar.

¿Por qué es mejor beber café sin azúcar?

Además de ser uno de los sabores favoritos, durante años se ha investigado a esta bebida y se ha coincidido en varias ocasiones que no es una sustancia peligrosa, de hecho, un consumo de tres a cinco tazas al día está asociado a la disminución del riesgo de varias enfermedades crónicas, lo cual cambia si agregamos azúcar.

Mucha azúcar puede arruinar el sabor del café

Los cafés de mala calidad suelen ser más amargos debido a cuestiones como el proceso de tueste, en consecuencia, hay personas que adicionan demasiada azúcar debido a que ésta ayuda a disminuir el amargor que perciben, así disimulan sus defectos.

Cuando se trata de un café de alta calidad, el azúcar en grandes cantidades va a estropearlo y a ocultar sus sabores, según explican los expertos, aunque solo un poco podría armonizarlo para algunos paladares.

Menos calorías

En un artículo de Harvard T.H. Chan School of Public Health se explica que una taza simple de café negro tiene muy pocas calorías, 8 onzas (236 mililitros) tiene tan solo 2 calorías.

Sin embargo, sus potenciales beneficios cambian si se agrega azúcar, crema y leche: una cucharada de azúcar contiene 48 calorías, “si tomas tu café con crema y azúcar, estás agregando más de 100 calorías adicionales a tu taza diaria”, describe la publicación.

Esto se vuelve más complicado en bebidas de gran tamaño populares en las cafeterías, que suman crema batida, caramelo y chocolate: “con estas bebidas, es mejor disfrutarlas como una golosina o postre, y ceñirse al café solo, mínimamente endulzado, de manera regular”, afirma Harvard.

Disminuye el riesgo de enfermedades

El azúcar es uno de los ingredientes con constantes llamados para reducir su consumo por instancias como la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a su asociación con enfermedades crónicas.

De acuerdo con el Dr. Douglas Bettcher, Director del Departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la OMS, “la ingesta de azúcares libres, entre ellos los contenidos en productos como las bebidas azucaradas, es uno de los principales factores que está dando lugar a un aumento de la obesidad y la diabetes en el mundo”.

Esto es especialmente relevante si se toman varias tazas de café al día, si no tienen azúcar podrían entrar dentro del consumo recomendado, pero si se adicionan con varias cucharadas en cada una sería un hábito poco saludable.

Evitas las caries

En cuanto a la salud bucal, el café sin azúcar tiene un efecto positivo para prevenir caries, ya que tiene propiedades antibacterianas, según se han investigado médicos cubanos.

¿Cómo disminuir el consumo de azúcar en el café?

En un artículo de Eat this, not that se explica que muchas personas tienen dificultades para disfrutar el sabor del café sin azúcar, por lo que agregan edulcorantes, lo cual a la larga tampoco resulta beneficioso.

Por ello, especialistas dieron algunas recomendaciones alternativas como: