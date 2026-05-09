‘Un error de juicio’: Humberto Cruz, beisbolista mexicano, se declara culpable de transportar inmigrantes

Luego de declararse culpable, Humberto Cruz se disculpó con los aficionados al béisbol y con San Diego Padres. (Foto: Cuartoscuro/ Pexels)

El mexicano Humberto Cruz, uno de los principales prospectos de pitcheo de los San Diego Padres, se declaró culpable de un delito menor federal relacionado con el transporte de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

La declaración de culpabilidad ocurrió en noviembre de 2025, meses después de que el derecho regiomontano fuera detenido en Arizona. Tras aceptar responsabilidad por un cargo menor, Cruz recibió la sentencia.

Cruz era una de las apuestas jóvenes más importantes de San Diego tras firmar en 2024 por un bono de 750 mil dólares. Al momento de su arresto, el pitcher no se encontraba activo debido a una cirugía en el codo derecho que lo mantenía en rehabilitación.

¿Por qué Humberto Cruz se declaró culpable?

La decisión de Cruz formó parte de un acuerdo con fiscales federales. El mexicano enfrentaba inicialmente un cargo grave por transporte de inmigrantes indocumentados con fines de lucro, delito que en Estados Unidos contempla una pena máxima de hasta 10 años de prisión.

Sin embargo, el pitcher aceptó declararse culpable de un delito menor por complicidad en la entrada ilegal a Estados Unidos. A cambio, las autoridades retiraron el cargo más delicado y el pelotero recibió una sentencia de 30 días de cárcel, con crédito por el tiempo ya cumplido.

Humberto Cruz fue reclutado por los Padres de San Diego, a los 17 años. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

Según los documentos citados por The Athletic, el acuerdo también establecía que Cruz entendía que su declaración hacía “prácticamente inevitable” su salida de Estados Unidos.

Los Padres informaron al San Diego Union-Tribune que el pitcher mexicano de 19 años también probablemente perdería su visa de trabajo por 10 años, pero puede volver a solicitarla después de un lustro si demuestra buena conducta.

¿Qué dijo Humberto Cruz tras declararse culpable?

A través de un comunicado difundido por la organización, Cruz ofreció disculpas públicas tras reconocer el impacto de sus acciones: “Quiero expresar mi sincero arrepentimiento por un reciente error de juicio que ha causado decepción a muchas personas”, señaló el pitcher mexicano.

El prospecto también aceptó que su conducta “no estuvo a la altura de las expectativas” como profesional y aseguró que buscará recuperar la confianza “con acciones”.

“Lamento el estrés y la decepción que esta situación ha causado. Me comprometo a reflexionar sobre este momento, aprender de él y tomar las medidas necesarias para seguir adelante de manera positiva y responsable”, añadió.

¿Por qué detuvieron a Humberto Cruz? La cronología del caso

La detención ocurrió el 28 de octubre de 2025 en Arizona. Según la denuncia federal obtenida por The Athletic, agentes de la Patrulla Fronteriza observaron una camioneta BMW con placas mexicanas que circulaba al sur de la Ruta Estatal 85 cerca de Lukeville.

Las autoridades detectaron primero al vehículo con solo el conductor a bordo. Tiempo después, los agentes observaron la misma camioneta desplazándose al norte con más pasajeros.

La situación resultó extraña para las autoridades, debido a que no existía tiempo suficiente para realizar un trayecto legal hasta el puerto fronterizo y regresar. Es así que optaron por detener el vehículo y tras la revisión encontraron que en él se transportaba a mexicanos que ingresaron al país de forma ilegal.

Tras su arresto, Cruz renunció a sus derechos. El pitcher declaró que respondió a un anuncio publicado en redes sociales donde ofrecían “dinero fácil” a cambio de recoger personas y transportarlas.

A Cruz le prometieron mil dólares por cada persona trasladada. El beisbolista recibiría las instrucciones mediante mensajes de texto y afirmó que se enteró que los pasajeros eran indocumentados hasta que los recogió.

¿Quién es Humberto Cruz, el pitcher mexicano de 19 años?

Antes del caso judicial, Humberto Cruz aparecía como uno de los brazos jóvenes más prometedores del beisbol mexicano. Originario de Monterrey, Nuevo León, el lanzador comenzó a jugar desde los tres años y, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los principales talentos surgidos de la Academia Alfredo Harp Helú.

Su ascenso fue rápido. Cruz debutó en la Liga Mexicana de Beisbol con los Diablos Rojos de México cuando apenas tenía 16 años, etapa en la que ya llamaba la atención por la calidad de sus pitcheos.

Humberto Cruz deseaba llegar a Grandes Ligas (MLB). (Foto: Diablos Rojos).

Los Padres firmaron al mexicano en febrero de 2024 con un bono cercano a los 750 mil dólares. Chris Kemp, vicepresidente de scouteo internacional amateur de los Padres, llegó a describirlo como un talento “muy especial” por la calidad de sus lanzamientos a una edad tan corta.

El panorama cambió después de la cirugía en el codo derecho a finales de 2025. El mexicano trabajaba en su recuperación cuando ocurrió el arresto en Arizona, situación que ahora pone en pausa una carrera que perfilaba una gran cantidad de éxitos.