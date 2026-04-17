¿Quién es José E. Feliciano, el empresario puertorriqueño que comprará a los Padres de San Diego?

Latino hace historia: José Feliciano compra a los Padres de San Diego en cifra récord. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

La familia Seidler decidió vender a los Padres de San Diego por la astronómica cifra de 3 mil 900 millones de dólares.

Detrás de esta operación está José E. Feliciano, junto con su esposa Kwanza Jone, quien decidió sacar la chequera para cambiar la historia del béisbol.

Esta transacción resulta un jonrón que romperá el récord histórico de la MLB, que tenía el multimillonario Steve Cohen, cuando pagó 2 mil 400 millones de dólares por los New York Mets en 2020.

De acuerdo con distintos reportes, la oferta de Feliciano se impuso en una intensa pelea frente a ‘pesos pesados de los deportes’, como el dueño de los Golden State Warriors, Joe Lacob, y el empresario Dan Friedkin.

¿Quién es José E. Feliciano el nuevo propietario de los Padres de San Diego?

Los Padres de San Diego son una auténtica franquicia; la temporada pasada fueron el segundo equipo con mejor asistencia, solo por detrás de los Dodgers de Los Ángeles. Además, generaron ingresos de 500 millones de dólares en la campaña 2025, luego de agotar 72 entradas de sus 81 juegos en casa.

La familia Seidler, dueña de la franquicia desde 2012, decidió dar un paso al costado y vender el equipo tras una disputa familiar por el control luego del fallecimiento de su líder, Peter Seidler.

Mientras, nacido en Bayamón, Puerto Rico, Feliciano está a punto de convertirse en el primer dueño de una franquicia de Grandes Ligas de América Latina.

A sus 52 años, cuenta con una educación en Princeton y Stanford. Hoy ostenta una fortuna personal estimada en 3 mil 900 millones de dólares—el valor del equipo— y ocupa el lugar mil 114 de las personas más ricas del mundo, según Forbes.

Tras su paso por la banca de inversión de Goldman Sachs, cofundó en 2026 la firma Clearlake Capital junto a Behdad Eghbali, que ahora maneja más de 90 mil millones de dólares en activos.

Sin embargo, el negocio de los deportes no es nuevo para Feliciano, ya que es propietario mayoritario del club de futbol inglés Chelsea FC de la Premier League, tras unirse a un grupo de inversionistas para adquirirlo en 2022.

Aunque no todo son negocios, supuestamente Feliciano y su esposa Kwanza Jones, directora general de la empresa de medios Supercharged, destinaron 50 millones de dólares para apoyar a emprendedores de grupos minoritarios y donaron 20 millones a la Universidad de Princeton para expandir su matrícula.

Incluso, durante la emergencia de 2017 por el paso del huracán María, Feliciano movilizó al sector financiero para recaudar 10 millones de dólares que se destinaron a la reconstrucción de Puerto Rico.

Con información de Bloomberg.