Trump exige a Goldman Sachs cambiar a su economista por ‘mala predicción’ sobre aranceles

Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este martes a la firma financiera Goldman Sachs a reemplazar a su economista principal, al considerar que hizo una “mala predicción” sobre los efectos de su política arancelaria, la cual, según afirmó, no ha tenido impacto en la inflación.

Trump, en un mensaje en Truth Social, se dirigió al consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, y le instó a “salir y buscarse un nuevo economista”, sin mencionar por nombre al susodicho, Jan Hatzius, o “centrarse en ser DJ y no molestarse en dirigir una gran institución financiera”.

“Hicieron una mala predicción hace tiempo, tanto sobre la repercusión en el mercado como los propios aranceles, y se equivocaron, igual que se equivocan en muchas más cosas”, escribió el mandatario y argumentó que su política generalmente no ha afectado a los consumidores.

“Ha quedado probado, incluso en esta etapa tardía, que los aranceles no han causado inflación ni otros problemas en EU, aparte de llevar cantidades masivas de dinero a las arcas de nuestro Tesoro”, indicó, señalando que son las empresas y gobiernos extranjeros los que más pagan.

Goldman Sachs advierte mayor impacto de aranceles en consumidores

Hatzius publicó un informe este domingo que explicaba que los consumidores han absorbido el 22 por ciento del coste de los aranceles hasta junio y predecían que la cifra se elevará al 67 por ciento si la nueva política sigue el mismo patrón que la anterior, una opinión similar a la de otras entidades, recoge The Wall Street Journal.

Trump exigió tanto a Solomon como a su economista principal que le den el “crédito merecido” y se mofó de la afición de disc-jockey​ del primero, quien en el pasado se dedicó a la música con el nombre artístico DJ D-Sol.

El ataque del presidente a Goldman Sachs, motivado por lo que considera análisis económicos erróneos, se produce después de que despidiera a la jefa del Buró de Estadísticas Laborales, Erica McEntarfer, por la publicación de unos datos flojos de contrataciones que consideró “manipulados” en su contra.