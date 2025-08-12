Trump ‘se burla’ de Goldman Sachs por ‘mala’ predicción sobre aranceles: ‘Su CEO se equivocó’

El presidente Donald Trump atacó este martes 12 de agosto a David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs Group, diciendo que el banco había hecho una “mala predicción” sobre el impacto de su amplia agenda arancelaria en los mercados y los costos para el consumidor.

“Hicieron una mala predicción hace mucho tiempo, tanto sobre las repercusiones en el mercado como sobre los propios aranceles, y se equivocaron, como se equivocan en tantas otras cosas”, dijo Trump en sus redes sociales.

“Creo que David debería buscarse un nuevo economista o, tal vez, debería centrarse en ser DJ y no molestarse en dirigir una importante institución financiera”, añadió.

¿Por qué Donald Trump criticó los pronósticos económicos del banco Goldman Sachs?

Los comentarios de Donald Trump se produjeron después de que datos publicados el martes temprano mostraran que la inflación subyacente repuntó en julio, aunque los precios de los bienes aumentaron a un ritmo más moderado, lo que atenuó las preocupaciones sobre las presiones de precios impulsadas por los aranceles y aumentó las expectativas de un recorte de tasas de la Fed en septiembre.

Trump no especificó por qué estaba enojado con Goldman, pero sus comentarios siguieron a una nota de investigación de los economistas de Goldman que decía que el impacto de los aranceles del presidente sobre los precios al consumidor apenas estaba comenzando a sentirse.

Se estima que los consumidores en Estados Unidos han absorbido el 22 por ciento de los costos arancelarios hasta junio, pero su participación aumentará al 67 por ciento si los últimos aranceles siguen el patrón de gravámenes de los años anteriores, escribieron.