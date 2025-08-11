Canadienses ‘furiosos’ con Trump abandonan comunidad privada en Florida; algunos voltean a México

Windsor es una comunidad en Canadá que poco a poco se convirtió en destino de varios jubilados de ese país que buscaban 'escapar' del frío.

La comunidad privada de Windsor, en Florida, se encuentra a menos de dos horas en coche del Mar-a-Lago de Donald Trump, pero su ambiente es completamente diferente.

Mientras que el complejo de Trump en Palm Beach es conocido por su lujosa opulencia, Windsor evoca una elegancia discreta. Fundado por una familia canadiense multimillonaria, este pueblo costero presume de un diseño urbano progresista, calles transitables y un campo de polo donde el rey Carlos III jugó en su día.

La revista Town & Country lo sugirió como “el lugar más anti-Floridano de Florida”. Pero ni siquiera una atmósfera cuidadosamente cultivada ni los vínculos con un legendario clan de Toronto han protegido a Windsor de la ‘furia’ de los canadienses hacia Estados Unidos.

El antagonismo de Trump hacia el vecino del norte de Estados Unidos —incluidos los aranceles y las conversaciones sobre convertir a Canadá en el estado número 51— está provocando boicots a todo tipo de bienes, desde el bourbon de Kentucky hasta los centros comerciales de Buffalo y las residencias en Florida, un destino invernal predilecto desde hace tiempo.

En Windsor, aproximadamente una cuarta parte de las aproximadamente 30 viviendas propiedad de canadienses se han vendido recientemente o están en proceso de venta, según entrevistas con residentes actuales y anteriores. Se trata de un cambio notable para una comunidad que fue un proyecto de pasión estadounidense para los Weston, una de las familias más ricas y conocidas de Canadá, y que en su día fue un símbolo de la creciente integración entre ambos países.

¿Por qué los canadienses están abandonando EU?

El hecho de que tantos compatriotas adinerados de los Weston ahora quieran vender refleja tanto la profunda indignación de los canadienses como la duración de la ruptura entre ambas culturas.

Dado que Windsor “fue fundada por la familia Weston, atrajo a muchos canadienses”, afirmó Roger Oatley, abogado litigante jubilado de Toronto que residió en la comunidad durante una década. Vendió su casa de cinco habitaciones a finales de febrero, harto de la retórica de Trump.

“El punto de inflexión fue el estado número 51, los aranceles y su declaración de que usaría políticas económicas para obligar a Canadá a reconocer que no era un país viable”, aseguró Oatley. “Simplemente enfureció a la gente”.

Él y su esposa ahora planean pasar los inviernos en San José del Cabo, México, donde compraron una casa poco después de venderla en Windsor. El sitio web de anuncios inmobiliarios Zillow muestra que se han vendido 11 casas en Windsor, ubicado en Vero Beach, en los últimos seis meses. El sitio web de la comunidad tiene otras siete a la venta, con precios que oscilan entre los 4.2 millones de dólares y casi los 7 millones de dólares.

En los últimos tres años, se vendieron unas 14 propiedades al año en promedio. Walt Macnee, un canadiense que se jubiló como vicepresidente de Mastercard en 2020, vendió su casa de invierno de cuatro habitaciones en el pueblo en febrero. Tras haber pasado 15 años viviendo en Estados Unidos, y con algunos de sus nietos estadounidenses, Macnee afirmó sentir un gran cariño por el país y sentirse apoyado por sus vecinos de Windsor ante los ataques retóricos de Trump.

Uno llegaba al campo de golf con una gorra que decía “Amo a los canadienses”, comentó. Pero no fue suficiente. Trump “hizo que fuera muy incómodo estar en una nación que amenazaba con tanta animosidad. La decisión fue bastante fácil”.

Un portavoz de Windsor no respondió a las preguntas sobre los residentes canadienses de la comunidad ni sobre la postura de los Weston respecto a las políticas estadounidenses hacia Canadá.

Canadá es un país aún más joven que Estados Unidos, pero los Weston son los más cercanos a ser considerados ricos de toda la vida, como cualquiera de sus ultrarricos.

Su fortuna se remonta a 1882, cuando un antepasado compró una ruta de pan en Toronto y la convirtió en una importante panadería. Las siguientes generaciones expandieron el imperio hasta incluir la mayor cadena de supermercados de su país, la mayor cadena de farmacias, un importante conglomerado de procesamiento de alimentos del Reino Unido y tiendas de ropa en Canadá y el Reino Unido.

La rama de la familia que controla los negocios principales, y Windsor, posee una fortuna de 22 mil 600 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

¿Por qué jubilados canadienses compraron casas en Florida?

Con gran parte de sus operaciones aún radicadas en Toronto, Florida resultó ser una escapada invernal tan tentadora para los Weston como para cualquier otro canadiense. Las casas y condominios frente al mar del estado han sido desde hace tiempo populares entre quienes acuden al clima más cálido del sur durante los meses de invierno, conocidos como snowbirds.

El año pasado, los canadienses compraron bienes raíces por valor de mil 300 millones de dólares en Florida, lo que los convirtió en los principales compradores extranjeros de viviendas del estado.

Un residente canadiense, quien pidió no ser identificado porque está en proceso de vender su casa en Windsor, comentó que inicialmente se resistía a la idea de comprar una propiedad en Florida, ya que solía asociar el estado con autopistas y centros comerciales.

Windsor finalmente los convenció a él y a su esposa por su apariencia y ambiente únicos, comentó, y agregó que no estaría vendiendo de no ser por Trump y en una Florida con una fuerte presencia republicana, era imposible evitar el impacto de la retórica del presidente.

Macnee, exejecutivo de tarjetas de crédito, recordó un encuentro con un instalador de paneles de yeso que trabajaba en su casa. Al enterarse de que Macnee era canadiense, el trabajador le explicó que Canadá era el origen de una cantidad descomunal de fentanilo que ingresaba a Estados Unidos, una afirmación que Trump ha hecho en la disputa comercial.

Si bien Trump ha moderado recientemente sus reflexiones sobre la anexión de Canadá, persisten las tensiones. El presidente aumentó recientemente el arancel base a Canadá de 25 a 35 por ciento.

Y al ser preguntado sobre el boicot a los viajes por parte de los canadienses el mes pasado, el embajador de Trump en Canadá, Pete Hoekstra, justificó que era una de las razones por las que el presidente se refiere a los canadienses como “malos y desagradables”.