Temporal de lluvias en Península de Yucatán: Se espera cielo nublado y calor para el 3 de junio

El clima en la Península de Yucatán presenta hoy, miércoles 3 de junio, condiciones de cielo nublado y temperaturas elevadas en sus principales ciudades.

La región experimenta un aumento en la inestabilidad atmosférica, lo que hará que haya un temporal de lluvias fuertes a intensas en Yucatán y el resto del sureste de México, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Esto implica un cambio significativo en las condiciones habituales del clima.

¿Qué temperaturas habrá hoy en la Península de Yucatán?

Mérida, la capital de Yucatán, registrará una temperatura mínima de 21.7°C y una máxima de 36.0°C con cielo nublado, lo que hará que haya una jornada calurosa. En municipios como Tulum, la temperatura actual es de 27.1°C, mientras que en Playa del Carmen se alcanzan los 28.5°C. Estas variaciones son comunes en la diversidad geográfica de la zona.

En Quintana Roo, Cancún y Chetumal, se esperan temperaturas mínimas de 24.0°C y máximas de 31.0°C, con condiciones similares de cielo nublado. Por su parte, Tulum tendrá una mínima de 23.7°C y una máxima de 32.0°C, mientras que Playa del Carmen presentará valores entre 23.3°C y 32.3°C. Estas diferencias destacan la heterogeneidad climática de la Península.

¿Se esperan lluvias en la Península de Yucatán hoy?

Las condiciones atmosféricas actuales indican cielo nublado en gran parte de la Península de Yucatán. Aunque el dato de humedad proporcionado es 0%, el SMN advierte sobre el inicio de un temporal de lluvias fuertes a intensas en el sureste de México, lo que hará que haya una alta probabilidad de precipitación en los próximos días. Esta situación requiere atención especial.

La velocidad del viento será un factor a considerar. En Mérida, soplará a 10 km/h. Cancún y Chetumal experimentarán vientos de 17 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas. Tulum tendrá vientos de 14 km/h y Playa del Carmen de 12 km/h. Estas condiciones, junto con la inestabilidad, podrían originar deslaves e inundaciones, según el pronóstico extendido del SMN.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 3 de junio : Máxima de 36°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 36°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h. Jueves 4 de junio : Máxima de 35°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

: Máxima de 35°C, Mínima de 22°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h. Viernes 5 de junio: Máxima de 37°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

Durante la semana, se espera un aumento en la probabilidad de chubascos y lluvias muy fuertes en estados del norte, occidente y centro del país, debido a canales de baja presión.

Este incremento en la actividad atmosférica también podría afectar a la Península de Yucatán, con la posibilidad de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y la caída de granizo. Es importante estar preparados.

¿Cómo protegerse del calor y las lluvias en la región?

Ante las temperaturas elevadas que se presentan en la Península, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, y beber suficiente agua a lo largo del día. Es fundamental evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación. Usar ropa ligera y de colores claros también ayuda a mitigar el calor.

Además, con la llegada de las lluvias pronosticadas, es aconsejable tomar precauciones al salir, como llevar un paraguas o impermeable. Las autoridades sugieren estar atentos a los comunicados de Protección Civil por posibles encharcamientos o inundaciones en zonas bajas, y evitar cruzar calles con corrientes de agua fuertes. La seguridad debe ser una prioridad para todos los habitantes y visitantes.

¿Dónde consultar información oficial del clima en la zona?

Para obtener la información más reciente y detallada sobre las condiciones climáticas en la Península de Yucatán, se recomienda consultar los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil estatal. Estas instituciones ofrecen actualizaciones constantes y alertas sobre cualquier cambio relevante en el tiempo, asegurando que la población cuente con datos fiables para su planeación diaria.

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