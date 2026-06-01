Lluvias ‘paralizan’ Yucatán: Suspende clases y actividades no esenciales este martes 2 de junio

Debido a las fuertes lluvias, Yucatán anunció la suspensión de actividades no esenciales y clases.

Ante las intensas lluvias registradas durante las últimas horas y el pronóstico de precipitaciones persistentes para gran parte del estado, el gobierno de Yucatán determinó suspender este martes 2 de junio las actividades económicas no esenciales y las clases en todos los niveles educativos.

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria virtual del Comité Estatal de Emergencias, encabezada por el Consejo Estatal de Protección Civil, luego de que diversos municipios reportaran calles, avenidas y carreteras con encharcamientos e inundaciones que dificultan la movilidad y representan riesgos para la población.

De acuerdo con información oficial, la suspensión de actividades busca reducir traslados innecesarios y prevenir incidentes derivados de las condiciones meteorológicas, las cuales podrían intensificarse durante la noche y mantenerse durante las próximas horas, según pronósticos de la Comisión Nacional del Agua.

Las autoridades hicieron un llamado a empresas y establecimientos a facilitar que sus trabajadores permanezcan en resguardo, además de exhortar a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar cruzar vialidades inundadas o salir de casa si no es indispensable.

Yucatán suspende clases en todo el estado

En materia educativa, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) confirmó la suspensión de clases este lunes en el turno vespertino y durante todo el martes 2 de junio en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

La dependencia indicó que la medida aplica tanto para turnos matutinos como vespertinos y tiene como objetivo salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y familias ante las afectaciones ocasionadas por las lluvias en Mérida y otros municipios del estado.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) también suspendió actividades académicas este lunes por la tarde y el martes en ambos turnos, en atención a las recomendaciones de Protección Civil y debido a los riesgos que representan las condiciones climáticas para la movilidad de la comunidad universitaria.

La UADY precisó que la suspensión aplica en todas sus dependencias académicas y administrativas, aunque el personal de vigilancia continuará operando conforme a sus horarios habituales para resguardar las instalaciones universitarias.

El Gobierno del Estado informó que mantiene coordinación permanente con Protección Civil, fuerzas de seguridad, ayuntamientos y dependencias de emergencia para atender cualquier situación derivada de las lluvias, mientras pidió a la ciudadanía reportar incidentes a través de los números de emergencia y seguir las recomendaciones preventivas.

Cabe destacar que para este martes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que en el transcurso del día se registren lluvias puntuales muy fuertes en el norte y oeste de Yucatán, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y podrían originar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida.

Lluvias en Yucatán dejan sin clases a Campeche

Debido a las lluvias torrenciales que afectan a la Península de Yucatán, la Secretaría de Educación en el Estado de Campeche suspendió clases en todo el territorio estatal.

Este primero de junio inició la Temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 en el Océano Atlántico bajo condiciones de tiempo inestable en la Península de Yucatán debido a la influencia de una baja presión y una vaguada estacionadas al occidente de la región que dejó inundaciones en varias localidades y causando afectaciones en el poblado de Alfredo V. Bonfil en el municipio de Campeche.

Esta población se ubica a 62 kilómetros de la capital campechana y el titular de la Secretaría de Protección Civil de Campeche, Anuar Dager Granja; dio a conocer que más de 100 viviendas están inundadas.

Ante esta situación, se habilitó un albergue temporal en la escuela primaria de la localidad, pero la mayoría de los ciudadanos se resistieron y decidieron quedarse en sus casas.

Con información de Lourdes Alonzo Parrrao