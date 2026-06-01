‘El Tilón’ llora al aire tras llamado de su hijo Mateo Chávez a la Selección: ‘Yo quedé fuera de un Mundial’

Mateo Chávez es hijo de 'El Tilón', jugador mexicano que vistió la camiseta de Chivas. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

La convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 dejó varias historias emotivas, pero una de las más especiales tuvo como protagonistas a Mateo Chávez y a su padre, Paulo César ‘El Tilón’ Chávez.

El lateral mexicano apareció en la lista definitiva de Javier Aguirre para la Copa del Mundo, una noticia que provocó una conmovedora reacción en el exjugador de Chivas y deñ ‘Tri’, quien no pudo contener las lágrimas al recordar uno de los momentos más difíciles de su carrera.

A diferencia de su hijo, ‘El Tilón’ se quedó a las puertas de disputar un Mundial con la Selección Mexicana cuando fue descartado de la lista final rumbo a Francia 1998 apenas unos días antes del inicio del torneo.

Mateo Chávez va a jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Qué dijo ‘El Tilón’ Chávez tras la convocatoria de su hijo al Mundial?

Paulo César Chávez compartió sus primeras impresiones luego de conocer que Mateo formaría parte de los 26 futbolistas elegidos por Javier Aguirre para representar a México en el certamen de la FIFA.

“Estoy lleno de orgullo, la verdad, para mí fue una gran emoción, yo quedé fuera de un Mundial, me acuerdo”, declaró entre lágrimas para ESPN.

El exmediocampista recordó que haber sido excluido de la convocatoria rumbo a Francia 1998 representó uno de los golpes más dolorosos de toda su trayectoria profesional.

“Ver a mi hijo que forma parte de la lista me hace feliz, estamos muy contentos. Esperemos que a México le vaya muy bien (...) Platicamos con él, tenemos mucho contacto, regresamos de Países Bajos para convivir con él”.

Según relató el propio ‘Tilón’, los días previos al anuncio oficial fueron especialmente complicados para Mateo debido a la incertidumbre sobre si lograría quedarse con uno de los lugares disponibles.

“Estaba muy ilusionado, se ganó su lugar gracias a su esfuerzo y a su sacrificio. No es fácil estar en Europa, estar solo en un clima complicado y lejos de su tierra, pero hoy le toca vivir un Mundial con la Selección Mexicana”, agregó.

¿Quién es ‘El Tilón’ Chávez, exjugador mexicano?

Paulo César Chávez, mejor conocido como ‘El Tilón’, es uno de los futbolistas mexicanos más recordados de la década de los noventa. Nacido en Guadalajara, Jalisco, destacó como mediocampista gracias a su técnica, visión de juego y capacidad para distribuir el balón.

Debutó profesionalmente con las Chivas de Guadalajara y posteriormente defendió los colores de clubes como Atlas, Toluca, Monterrey, Tigres y León, entre otros.

Con la Selección Mexicana participó en distintos torneos internacionales y estuvo en el ciclo mundialista rumbo a Francia 1998. Sin embargo, fue uno de los jugadores que quedaron fuera de la convocatoria definitiva, una situación que él mismo ha reconocido como una de las mayores decepciones de su carrera.

Tras su retiro se mantuvo ligado al futbol mediante proyectos de formación y análisis deportivo, además de acompañar el desarrollo profesional de su hijo Mateo.

Paulo César 'Tilón' fue un futbolista profesional que vistió la camiseta de la Selección Mexicana, pero no fue a un Mudial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Pedro Valtierra)

¿Quién es Mateo Chávez, jugador de México para el Mundial 2026?

Mateo Chávez es un futbolista mexicano que se desempeña como lateral izquierdo y es considerado una de las promesas más importantes de su generación.

Formado en las fuerzas básicas de Chivas, logró consolidarse en el primer equipo gracias a su velocidad, capacidad para incorporarse al ataque y disciplina táctica. Sus actuaciones llamaron la atención del futbol europeo y posteriormente dio el salto al futbol de Países Bajos, para el AZ Alkmaar.

Además de representar a México en categorías juveniles, Mateo comenzó a ganarse la confianza del técnico Javier Aguirre durante el proceso mundialista, convirtiéndose en una de las alternativas para reforzar el sector izquierdo de la defensa.

Con apenas unos años de experiencia en Primera División y una carrera en ascenso dentro del futbol europeo, el defensor vivirá en 2026 el momento más importante de su trayectoria al formar parte de la lista definitiva de la Selección Mexicana para una Copa del Mundo.

Convocados de México para el Mundial 2026

‘El Vasco’ Aguirre anunció la lista final de convocados de México para el Mundial 2026. Estos son los 26 futbolistas que representan al ‘Tri’ en la Copa del Mundo:

Porteros

Carlos Acevedo

Guillermo Ochoa

Raúl ‘Tala’ Rangel

Defensas

César ‘Cachorro’ Montes

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

Mateo ‘Tiloncito’ Chávez

Mediocampistas

Álvaro ‘Maguito’ Fidalgo

Brian Gutiérrez

Edson Álvarez

Erik Lira

Gilberto Mora

Luis Chávez

Luis Romo

Obed Vargas

Orbelín Pineda

Delanteros