¿Cuándo juega México? El calendario completo de los partidos del Mundial 2026

Este es el calendario completo del Mundial 2026. (Foto: Shutterstock/IA)

El Mundial 2026 es una edición histórica para la FIFA. Por primera vez participan 48 selecciones nacionales y el torneo se disputará de manera conjunta en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá con un total de 104 partidos.

México y Sudáfrica disputan el partido inaugural el jueves 11 de junio y durante poco más de un mes, los equipos buscan avanzar en un camino que incluye fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y el partido por el campeonato.

La Selección Mexicana es la encargada de inaugurar el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuándo juega México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana disputa sus tres partidos de la fase de grupos en territorio nacional. El equipo dirigido por Javier Aguirre comenzará su participación con el duelo inaugural del torneo y posteriormente enfrentará a sus otros dos rivales del Grupo A.

Los partidos de México correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026 son los siguientes (todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México):

México vs Sudáfrica : jueves 11 de junio a la 1:00 p.m. en el Estadio Ciudad de México.

: jueves 11 de junio a la 1:00 p.m. en el Estadio Ciudad de México. México vs Corea del Sur : jueves 18 de junio a las 7:00 p.m. en el Estadio Guadalajara.

: jueves 18 de junio a las 7:00 p.m. en el Estadio Guadalajara. México vs Chequia: miércoles 24 de junio a las 7:00 p.m. en el Estadio Ciudad de México.

Fecha y hora de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

La actividad de la Copa del Mundo comienza con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. A partir de ese momento, las 48 selecciones participantes inician la búsqueda de un boleto a la siguiente ronda dentro de una fase de grupos integrada por 12 sectores de cuatro equipos cada uno.

Cada selección disputa tres encuentros y los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán automáticamente a la ronda eliminatoria. Además, también clasificarán los ocho mejores terceros lugares del torneo.

En caso de empate en puntos, la FIFA contempla criterios de desempate como la diferencia de goles obtenida durante la fase de grupos y el mayor número de anotaciones marcadas.

Jueves 11 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026

Sábado 13 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026

Martes 16 de junio de 2026

Miércoles 17 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026

Viernes 19 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026

Lunes 22 de junio de 2026

Martes 23 de junio de 2026

Miércoles 24 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026

Viernes 26 de junio de 2026

Sábado 27 de junio de 2026

¿Cuándo son los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

La primera ronda de eliminación directa contará con 32 selecciones. Además de los dos mejores equipos de cada grupo, también avanzarán los ocho terceros lugares con mejor desempeño.

Esta etapa marca el inicio de los partidos a eliminación directa, donde cualquier derrota significa la despedida inmediata de la Copa de la FIFA.

Domingo 28 de junio de 2026

Lunes 29 de junio de 2026

Martes 30 de junio de 2026

Miércoles 1 de julio de 2026

Jueves 2 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026

El Estadio CDMX es la sede del partido inaugural del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

Fechas de los octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final reúnen a los 16 equipos sobrevivientes de la ronda previa. En esta fase comienzan a perfilarse los principales candidatos al título y cada encuentro adquiere una relevancia mayor debido a la cercanía de las etapas decisivas.

También será una ronda especial para México, ya que aquí se disputará el último partido del Mundial 2026 programado en territorio nacional durante la Copa del Mundo.

Sábado 4 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026

Lunes 6 de julio de 2026

Martes 7 de julio de 2026

¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final representan la antesala de las semifinales y únicamente ocho selecciones permanecen en la pelea por conquistar el trofeo.

A partir de esta instancia, todos los encuentros se desarrollarán en Estados Unidos, donde los equipos buscarán asegurar un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

Jueves 9 de julio de 2026

Viernes 10 de julio de 2026

Sábado 11 de julio de 2026

¿En qué días se juegan las semifinales del Mundial 2026?

La recta final del torneo llega con las semifinales, una fase reservada para las cuatro selecciones más destacadas de la competencia.

Los vencedores obtendrán el boleto para disputar la final, mientras que los perdedores todavía tendrán la oportunidad de competir por el tercer lugar.

Martes 14 de julio de 2026

Miércoles 15 de julio de 2026

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final pondrá punto final a la Copa del Mundo de la FIFA y definirá al nuevo campeón del futbol internacional.

Antes del partido por el título también se llevará a cabo el encuentro por el tercer lugar, protagonizado por las selecciones que no lograron superar las semifinales, programado para el 18 de julio.

El campeón del Mundial 2026 será coronado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, escenario elegido para recibir el partido más importante del torneo.

Domingo 19 de julio de 2026