Las croquetas salen caras: ‘Lucas’, un husky, recibirá pensión alimenticia, tras divorcio de sus ‘papás’

En una resolución sin precedentes en Tabasco, un juzgado de lo Familiar del municipio de Centro ordenó el pago de una pensión alimenticia para ‘Lucas’, un perro de raza Husky de tres años, luego de la separación de la pareja que lo criaba.

La decisión judicial reconoce la obligación de uno de los propietarios de contribuir económicamente a los gastos de alimentación, salud y bienestar de la mascota, que quedó bajo el resguardo de Estela tras la ruptura de la relación.

Los animales son considerados seres sintientes con derechos. (Foto: Cortesía XEVT)

Su dueña explicó que decidió incluir a ‘Lucas’ dentro de la demanda familiar debido a los costos que implica mantener a un perro de gran tamaño y porque, desde que adquirieron al animal, ambos habían acordado que se repartirían los gastos.

“Lo primordial era defender a mi perro y ver por su bienestar”, expresó.

La mujer enfrentó críticas y cuestionamientos de amigos y familiares por solicitar una pensión alimenticia para una mascota, ya que es una situación que no se había visto en el municipio.

Sin embargo, Estela relató que durante la convivencia ambos asumieron responsabilidades sobre el cuidado de ‘Lucas’, por lo que consideró injusto que, tras la separación, toda la carga económica recayera únicamente sobre ella.

Familias multiespecia, una nueva visión jurídica

La abogada del caso, Bellanila Andrea Hernández Reyes, destacó que la resolución responde a una nueva visión jurídica que reconoce a los animales de compañía como seres sintientes y miembros de las llamadas ‘familias multiespecie’.

La litigante señaló que este es el primer caso de este tipo que se resuelve favorablemente en Tabasco y consideró que podría convertirse en un precedente para futuras reformas legales relacionadas con la guarda, custodia y manutención de mascotas.

Por ello, hizo un llamado al Congreso del Estado de Tabasco para que analice modificaciones a la legislación local que otorguen mayor certeza jurídica sobre los derechos y obligaciones de los dueños de animales de compañía en casos de separación o divorcio.

La resolución sobre 'Lucas' es un acto jurídico sin precedentes en Tabasco. (Foto: Cortesía XEVT)

¿Qué obligaciones tendrá ‘el papá de Lucas’?

La demanda fue presentada en mayo de 2025 y, tras varios meses de litigio, el juez emitió su resolución en marzo de este año.

Con el fallo, el demandado quedó legalmente obligado a realizar aportaciones económicas periódicas destinadas a cubrir los gastos de alimentación, atención veterinaria y demás necesidades de ‘Lucas’.

Este caso constrasta con la alta incidencia de maltrato animal prevalece en el estado donde, sólo de enero a abril, se presentaron más de 300 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por actos de crueldad.