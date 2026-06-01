Participa Evelyn Salgado en la ceremonia por el 84 aniversario del Día de la Marina Nacional

Al participar en la ceremonia por el 84 aniversario del Día de la Marina Nacional, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, expresó su reconocimiento a las mujeres y hombres de mar, que contribuyen a construir, fortalecer y engrandecer la vía marítima en México; de manera particular se refirió a la labor que realiza la Marina Armada de México, como una institución que sirve con honor, que protege las costas y que siempre está presente en los momentos que la población lo ha necesitado.

“Cada primero de junio recordamos una historia que nació en el mar y que sigue dando orgullo a nuestra nación, una historia de trabajo, de identidad y de servicio, ligada a la grandeza de quienes han dedicado su vida a servir desde cada puerto, cada costa y cada embarcación”, expresó.

Señaló que esto queda plasmado en cada tarea de construcción, las acciones de seguridad, el cuidado de los puertos y la presencia permanente de una institución que trabaja para proteger a las familias.

En la ceremonia que se llevó a cabo a bordo del buque MarinaBus Acapulco 1, la gobernadora en compañía del Jefe de Estado Mayor de la Octava Región Naval, Joel Sandoval Gómez, así como de autoridades civiles, navales y militares, colocaron una ofrenda floral a mitad de la Bahía de Santa Lucía, en memoria de las y los marinos que ya no están presentes, pero que dejaron una huella de valor, entrega y servicio.

“Su trabajo enaltece a México, fortalece a Guerrero y nos recuerda que servir a la Patria, es una de las formas más altas de servir a nuestro pueblo. Seguiremos caminando de la mano, con la convicción de que el servicio, la unidad y el amor al pueblo, son la ruta para seguir construyendo un Guerrero más fuerte, un Guerrero más seguro y más solidario”, señaló en su mensaje.

Durante su participación, el Jefe de Estado Mayor de la Octava Región Naval, dio lectura al mensaje oficial del Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México Raymundo Pedro Morales Ángeles, en donde enfatizó que esta es una fecha emblemática, donde se celebra la consolidación del Poder Marítimo Nacional y se reconoce a todas las personas que hacen posible que México navegue con seguridad, desarrollo y soberanía.

“Hoy, México reconoce a su gente de mar, a quienes hacen del océano una ruta de trabajo, servicio y esperanza. Y a quienes, desde un puerto, una cubierta, una patrulla oceánica, un muelle, una plataforma o una embarcación pesquera, contribuyen diariamente al desarrollo nacional”, añadió.

Durante esta ceremonia se dio lectura de evocación a los marinos, quienes en cumplimiento de su deber ofrendaron su vida al mar y se llevaron a cabo los honores fúnebres.

Asistieron a este acto, el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca; el representante de la 27 Zona Militar, Said González Peña; el Capitán Regional de Puerto en Acapulco, José Florentino Gallardo; el secretario de Turismo de Acapulco, Noé Peralta Herrera, así como personal civil, mercante y naval.