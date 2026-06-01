Audiencia de Gerardo Mérida: ¿Quién es Katherine Polk, la jueza nominada por Obama?

La Jueza Katherine Polk presidió la primera audiencia del exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez.

Katherine Polk Failla, Jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, presidirá el juicio de Gerardo Mérida Sánchez, militar mexicano en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, acusado de recibir sobornos de Los Chapitos a cambio de otorgarles impunidad.

“Hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas”, expresó este lunes 1 de junio la Jueza Polk Failla.

Katherine Polk estudió en el Colegio de William y Mary, la segunda universidad más antigua de Estados Unidos. Cuenta con un doctorado en jurisprudencia en la Facultad de Derecho de Harvard.

Fue nominada por Barack Obama el 4 de enero de 2013, tras la salida de la jueza Denise Cote y el Senado confirmó su designación el 4 de marzo de 2013.

Antes de presidir el Tribunal fue asistente del fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York del 2000 al 2013.

También se desempeñó como subjefa de la Unidad de Apelaciones Criminales de 2004 a 2008 y posteriormente encabezó dicha oficina, un cargo que desempeñó de 2008 a 2013.

Podría haber ‘abundantes’ evidencias contra Gerardo Mérida: Jueza Katherine Polk

Katherine Polk Failla afirmó durante la segunda audiencia del general retirado mexicano Gerardo Mérida que las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra son “abundantes”.

Sus declaraciones contradicen versiones difundidas en México que aseguran que no existen evidencias contra los funcionarios de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, es señalado junto con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de tener vinculos con el grupos del narcotráfico Los Chapitos. (Cuartoscuro: José Betanzos Zárate)

Durante la audiencia, la jueza explicó que la cantidad de información recopilada es tan extensa que se necesitarán al menos dos meses para clasificarla y entregarla a los abogados de la defensa.

¿De qué acusa EU a Gerardo Mérida?

Mérida Sánchez quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses el pasado lunes 11 de mayo luego de que el exfuncionario cruzara la Garita de Nogales hacia Arizona.

Posteriormente, el exmilitar fue trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de tres cargos:

Conspiración para importar narcóticos.

Posesión de armamento.

Conspiración para poseer armas.

Según la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Gerardo Mérida Sánchez habría utilizado su posición como jefe de la policía estatal para favorecer a Los Chapitos mediante filtraciones sobre operativos policiacos y acciones contra laboratorios clandestinos.

Mérida dio avisos, en al menos 10 ocasiones, a miembros de la organización criminal encabezada por Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán sobre cateos y operativos de fuerzas de seguridad federales, lo que les habría permitido escapar en numerosas ocasiones.