Ganador del Balón de Oro se enteró de que tenía cáncer por accidente automovilístico: ‘Quiero decir adiós’

El exfutbolista inglés Kevin Keegan, ganador del Balón de Oro en 1978 y 1979, reveló que padece cáncer en etapa 4, un diagnóstico ocurrió de forma inesperada.

“Tuve un accidente automovilístico y, a través de eso, tuve que someterme a una operación. Mientras me la realizaban, descubrieron que tenía cáncer”, relató el exfutbolista durante un evento en el Tyne Theatre and Opera House, en Newcastle.

Keegan detalló que el hallazgo ocurrió en el proceso médico de la cirugía: “Mientras me hacían la prueba para la operación, descubrieron que tenía cáncer. Me dijeron que contaban con el mejor médico para tratar lo que padeces, que es un cáncer en estadio 4”.

“Así que fui a encontrarme con él. Es seguidor del Liverpool, así que sabía que no iría solo”, agregó el exdelantero de 75 años. La fase 4 es la más avanzada de la enfermedad, lo cual implica que el cáncer se ha extendido a otras partes del cuerpo.

El diagnóstico había sido dado a conocer inicialmente por su familia en enero, después de que fue hospitalizado por “síntomas abdominales persistentes”, lo que derivó en evaluaciones médicas; sin embargo, durante meses no hubo más información pública mientras el exjugador enfrentaba el tratamiento contra el cáncer en privado.

¿Cuál es el estado de salud de Kevin Keegan?

Kevin Keegan también relató su reacción al conocer las probabilidades del tratamiento: “(El médico) me dijo: ‘Kevin, con este nuevo tratamiento tengo una tasa de éxito increíble’. Le pregunté: ‘¿Cuál es tu tasa de éxito?’. Me respondió: ‘El 33 %’. Pensaba que sería del 80 % o del 90 %. ¡El 33 %! Por ahora sigo aquí“.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el exjugador del Liverpool asegura que su evolución es positiva y que está respondiendo al tratamiento: “Sí, me siento bien. Estoy casi superándolo. Se ve bien. Realmente bien”, agregó a The Telegraph durante una aparición en King’s Lynn.

El exseleccionador de Inglaterra detalló: “Le pregunté al especialista cuál era su índice de éxito. Me dijo: más o menos tres de cada diez. Le dije que si fuera delantero y solo marcara tres goles de cada diez, lo descartaría. Pero, hasta ahora, sea lo que sea lo que me haya hecho, está funcionando".

El entorno del fútbol también reaccionó a su diagnóstico. El Newcastle United expresó su respaldo en un comunicado: “Kevin ocupa un lugar único en la historia de la entidad. Su pasión, liderazgo y conexión con el club y la ciudad han creado algunos de los momentos más memorables. Siempre será bienvenido”.

El propio Keegan ha manifestado su intención de regresar al estadio del club: “Quiero despedirme. No tuve la oportunidad cuando me fui la última vez”.

Kevin Keegan reapareció públicamente tras meses de ausencia y confirmó que su diagnóstico de cáncer en etapa 4 fue detectado durante una operación tras un accidente automovilístico. EFE/EPA (Lindsey Parnaby/EFE)

En medio de su proceso, Keegan también se refirió a los posibles homenajes a su figura y descartó que sea algo que le interese en vida: “Tendrán que esperar a que muera. No estoy en contra de las estatuas, pero no es algo que realmente signifique mucho para mí. Mi estatua es la forma en que me reciben”.

¿Quién es Kevin Keegan?

Kevin Keegan es una de las figuras más relevantes del fútbol inglés y europeo, tanto por su carrera como jugador como por su etapa como entrenador.

Inició su trayectoria profesional en el Scunthorpe United antes de ser fichado por el Liverpool en 1971. Con el club de Anfield disputó más de 300 partidos y ganó tres títulos de liga, además de la Copa de Europa en 1977.

Posteriormente, fichó por el Hamburgo, donde alcanzó reconocimiento internacional al ganar dos Balones de Oro consecutivos, además de conquistar la Bundesliga y disputar una final de la Copa de Europa, en la que terminó como subcampeón.

También jugó en clubes como Southampton y Newcastle United antes de retirarse en 1984.

Con la selección de Inglaterra disputó 63 partidos y anotó 21 goles, además de participar en el Mundial de 1982 en España.

Tras su retiro como jugador, inició una carrera como entrenador. Dirigió al Newcastle United, al que ascendió a Primera División y con el que estuvo cerca de ganar la liga en la temporada 1995-1996, quedando a cuatro puntos del Manchester United.

También tuvo etapas como técnico en Fulham, Manchester City y la selección de Inglaterra. Con el combinado nacional participó en la Eurocopa 2000, donde el equipo fue eliminado en fase de grupos, lo que derivó en su salida tras una derrota ante Alemania.

Más allá del fútbol, Keegan fue una figura mediática en Reino Unido, con presencia en televisión, campañas publicitarias y proyectos musicales.

Con información de EFE