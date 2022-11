¿Cómo es el cáncer de pulmón en fase 4, como el que padecía el papá de ‘Fofo’ Márquez?

El pasado 8 de noviembre falleció el empresario Rodolfo Márquez, dueño de las gasolineras Total en México y padre del influencer ‘Fofo’ Márquez, quien confirmó hace un día la noticia.

Quien se pronunció en primera instancia por el lamentable hecho fue Rodrigo Márquez, hermano del influencer, quien escribió una carta ya que se estaba despidiendo de él, pues falleció por un cáncer en etapa terminal.

“Cuando me enteré de tu cancer y que el doctor nos dijo que ya estabas en phase 4 y no se podía hacer nada al respecto ni con todo el dinero del mundo porque no fue detectado a tiempo, fueron uno de los momentos más difíciles que he tenido en mi vida” (sic), escribió Rodrigo.

¿Qué es el cáncer de pulmón?

Antes de explicarlo, es necesario destacar que este tipo es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, de acuerdo con el sitio Mayoclinic. Las personas que recurrentemente fuman son más propensas a desarrollarlo.

Al igual que otros tipos de cáncer, es un crecimiento acelerado e irracional de células anormales en un órgano, las cuales tienen la capacidad de diseminarse a otras partes del cuerpo; en este caso, de los tejidos pulmorares, y hay dos tipos:

Cáncer de pulmón de células no pequeñas

Cáncer de pulmón de células pequeñas

Ambos son diferentes, por lo que su tratamiento no será el mismo. Sin embargo, el tipo de cáncer de pulmón más común es el de células no pequeñas, y se miden por etapas o estadios.

La etapa o estadio de un cáncer describe cuánto hay en el cuerpo, y ayuda a determinar qué tan grave es la enfermedad en el paciente, así como la mejor manera de tratarlo, y esto tiene que ver con diversos factores, como el tamaño y la ubicación exacta del cáncer, así como el hecho de si hubo propagación de células cancerosas a otras partes del cuerpo o no -es decir, si hizo metástasis-.

El cáncer de pulmón es uno de los más comunes, y es la principal causa de muerte en el mundo en pacientes con cáncer. (Shutterstock)

Cáncer de pulmón en fase 4

En el caso del empresario, su enfermedad ya se encontraba en fase IV, que es el último estadio no solo para el de pulmón, sino en general.

La etapa 4 significa que el cáncer de pulmón se ha diseminado a más de un área del cuerpo, ya sea en el otro pulmón, al líquido que rodea el pulmón o el corazón; también puede propagarse a otros sitios a través del torrente sanguíneo, como:

El cerebro

Los huesos

El hígado

Las glándulas suprarrenales

Para los casos de cáncer de pulmón en estadio 4, la cirugía no es una opción debido a que se vuelve más difícil de eliminar del organismo, pues se ha diseminado a otros sitios del cuerpo. Sin embargo, si el paciente responde bien a otros tratamientos, la cirugía podría ser una opción para remover una parte.

Lamentablemente, la esperanza de vida para pacientes con cáncer de pulmón en fase 4 se reduce considerablemente, a diferencia de quienes se encuentran en estadios inferiores. A esta etpa se le suele considerar como ‘fase terminal’.