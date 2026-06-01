Noroña, diputada de Morena y oposición ‘elevan’ debate en el Senado: Los critican por uso de lenguaje soez

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad de las reformas al Poder Judicial y para anular elecciones por intervención extranjera, momento en que la oposición dio la espalda y el oficialismo les replicó que ellos cedieron ante un gobierno extranjero.

Al arranque de la sesión, la Mesa Directiva informó que hubo aval de los congresos de 25 estados para la reforma judicial, que propone posponer la elección de la mitad del Poder Judicial hasta 2028, y 24 votos estatales para la reforma sobre intervención extranjera.

Dado que el protocolo determina que los legisladores se pongan de pie al emitir la declaratoria, la bancada del PRI se levantó, pero dio la espalda al Pleno.

La acción recibió respuesta de la diputada morenista Beatriz Andrea Navarro Pérez.

“El PRI dio la espalda, así como dio la espalda en todos los procesos. Así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda, da las nalgas, y ustedes ya le dieron las nalgas a los países extranjeros. Son traidores a la patria, hijos de nadie porque no tienen identidad”, gritó la diputada por Nayarit.

La legisladora se fue contra los panistas también, por su “cumbre de ladronzuelos”, en referencia al acto de defensa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, denominado #YoconMaru, pues el gobierno la investiga por el caso de intervención de agentes extranjeros de la CIA en operativos de seguridad.

“¡Rancios, hipócritas y rateros!”, sentenció antes de regresar a su escaño.

PRI justifica dar la espalda a reformas

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que su acción de dar la espalda fue porque esa reforma finalmente empata la elección judicial con la revocación de mandato y también implica reelección.

Criticó al oficialismo por “vitorear” la declaratoria, cuando el Senado tiene pendiente la reforma para que los trabajadores del Estado pasen de ganar 12 mil a 19 mil pesos, pero no lo hacen porque “están quebrados”.

“Gríteme, pero grítele a la presidenta, pero hagan la declaratoria de constitucionalidad, para eso no se atreven porque quebraron a México. Lo endeudaron como sapo”, expresó.

Noroña y Viggiano ‘le ponen picante’ al debate

Durante la segunda parte de la sesión, en la parte de la agenda política en la que se discutió la situación política del país, específicamente el acto público de la presidenta Sheinbaum, la senadora Carolina Viggiano, del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, protagonizaron otro altercado con lenguaje ‘subido de tono’.

Durante la intervención de Viggiano, Fernández Noroña solicitó hacerle una pregunta, la cual fue que explicara lo que quiso decir, una sesión anterior, con la frase “el dedo en el anillo”.

“No está Inzunza, sino le pedía una moción de ilustración. Olvidaba que usted era tan exquisito, tan elegante, tan refinado. Yo fui a escuelas públicas y tuve amigos en las escuelas públicas que me enseñaron un lenguaje popular y me encanta utilizar ese lenguaje”, dijo la senadora del PRI.

Previamente, en su intervención, Noroña se refirió también al dicho de la diputada Navarro y respaldó la idea de que la oposición le dio todo al ideal del injerencismo extranjero.