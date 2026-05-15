Noroña pide no aceptar al ‘Travieso’ Arce en las filas de Morena; en 2024 apoyó a Xóchitl Gálvez

Noroña rechaza la posible incorporación del 'Travieso' Arce a Morena; el exboxeador ya había incursionado en la política en 2024.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se pronunció en contra de la posible incorporación de Jorge ‘Travieso’ Arce al partido, luego de que el exboxeador apareciera en un video junto a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras.

En la grabación, la legisladora presentó al deportista (cuyo nombre completo es Jorge Armando Arce Armenta) y celebró su coincidencia política. “Hola, ¿qué tal? Estoy aquí con mi amigo ‘El Travieso’ Arce y ahora está del lado correcto de la historia”, afirmó Barreras.

Por su parte, Arce destacó el reencuentro con la legisladora tras años de distanciamiento. “Fíjense, mi raza, en algún tiempo éramos grandes amigos, pero por cuestiones políticas nos distanciamos un poco, nos separamos, pero hoy la vida nos ha vuelto a unir”, aseguró.

Tras la difusión del video este viernes, Fernández Noroña publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que instó a Morena a no aceptar al excampeón mundial de boxeo para integrarse a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Espero que la Comisión de Morena, que analiza la aceptación de figuras provenientes de otros partidos, no acepte la incorporación del ‘Travieso’ Arce a nuestras filas.”, manifestó el legislador y expresidente de la Cámara de Senadores.

Travieso Arce respaldó a Xóchitl Gálvez y buscó una diputación en 2024

En enero de 2024, Arce incursionó en la política al anunciar que buscaría ser candidato a diputado federal por Hermosillo, Sonora, dentro de la coalición encabezada por el PAN, PRI y PRD.

El anuncio fue presentado por dirigentes del PAN, quienes confirmaron que el expugilista aceptó participar como abanderado electoral, integrándose a la alianza opositora para los comicios federales de ese año.

Arce, que se retiró del boxeo profesional desde más de 10 años y reside en Hermosillo desde hace unos seis, acompañó a Xóchitl Gálvez, entonces abanderada de la alianza Fuerza y Corazón por México en su visita al sur de Sonora.

En distintos actos y mensajes públicos, Arce aseguró que pretendía llevar al Congreso la misma disciplina con la que compitió en el boxeo profesional, planteando un discurso de representación ciudadana y cercanía con la gente.

“Así como peleaba arriba del ring, voy a pelear por los derechos de la gente para que la gente salga adelante”, dijo ‘El Travieso’ Arce en un video difundido por el entonces líder nacional del PAN, Marko Cortés.

¿Cuál es el grado de estudios de ‘El Travieso’ Arce?

Apenas dos años antes, en 2023, Arce comunicó a sus seguidores que había concluido exitosamente sus estudios de preparatoria a los 44 años. A través de su cuenta de TikTok, el oriundo de Sonora presumió su logro:

“Estoy en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del bello estado de Sonora. Acabo de recibir mi certificado que me avala que acabo de concluir mi preparatoria.”, escribió aquella vez.

Arce se retiró del boxeo mexicano en 2014, con un total de 64 triunfos de 75 peleas. Posterior a terminar la educación media superior, el exboxeador dijo que tenía como meta empezar la licenciatura en Derecho.

Con información de Guillermo Frescas.