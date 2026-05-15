Gerardo Mérida comparece ante corte de Nueva York; se declara no culpable de cargos

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Rubén Rocha Moya, se declaró no culpable de los cargos que imputan las autoridades estadounidenses. (Gobierno de Sinaloa)

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, señalado por el gobierno de Estados Unidos por tener nexos con el Cártel de Sinaloa, compareció este viernes 15 de mayo ante una corte de Nueva York, luego de su detención.

Según el expediente penal hecho público este viernes, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y fue trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para Mérida, quien ya compareció ante el juzgado el miércoles.

El diario Reforma dio a conocer que Gerardo Mérida compareció ante la jueza magistrada Sarah Netburn, en donde de declaró no culpable de los cargos de los que se le acusa.

Agrega que la audiencia del exfuncionario de Sinaloa comenzó a las 2:30 de la tarde y acudió acompañado de abogados de oficio, además de un intérprete.

¿Por qué fue detenido Gerardo Mérida?

El nombre del exsecretario de Sinaloa, quien renunció al cargo en diciembre de 2024, figura en la lista de 10 exfuncionarios estatales que tienen presuntos nexos con el crimen organizado, según el gobierno de Estados Unidos.

Según la acusación, políticos y mandos de seguridad ligados al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger al cártel, permitiendo a sus miembros actuar con impunidad.

Al poco de hacerse pública la acusación, Rocha Moya pidió licencia temporal como gobernador; Yeraldine Bonilla quedó como gobernadora interina.

El Gabinete de Seguridad informó que el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona.

En ese estado quedó bajo custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos.

Agregó que el gobierno mexicano mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.

Con información de EFE