‘Hacen cada barbaridad’: Chef Herrera, de ‘MasterChef’, revela cuál es el peor platillo que probó en el reality

El chef Adrián Herrera compartió detalles del peor platillo que probó en 'MasterChef'. (Foto: Ricardo Díaz El Financiero/Shutterstock)

El chef Adrián Herrera está listo para regresar a la nueva temporada 24/7 de MasterChef, aunque confesó que durante su paso por el programa ha probado platillos que incluso llegaron a hacerlo sentir mal físicamente.

El reconocido juez aseguró que algunos participantes han preparado recetas verdaderamente “atroces” dentro de la competencia y recordó especialmente un platillo que, hasta la fecha, considera el peor que ha probado en todas las temporadas del programa.

La chef Zahie (centro), el chef Poncho (derecha) y el chef Herrera (izquierda) regresan como jueces para el 24/7 de 'MasterChef'. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

¿Cuál fue el peor platillo que probó Adrián Herrera en MasterChef?

Durante una entrevista para el programa La Caminera, Adrián Herrera habló sobre las experiencias más desagradables que ha vivido como uno de los jueces de MasterChef y admitió que algunos alimentos le provocaron náuseas e incluso problemas estomacales.

“He tenido náuseas, mareos, me solté del estómago, no tienes una idea de todo lo que me ha pasado”, comentó el chef mexicano.

Herrera explicó que a lo largo del reality ha visto preparaciones muy extrañas, aunque hubo una que superó todas las expectativas, la cual fue elaborada por un actor que participó en el programa.

“Me acuerdo y me da ñañaras, lo hizo un tipo que no sabía cocinar, era actor y el cuate hizo una mantarraya con mantequilla, crema, y no sé qué más, era un signo apocalíptico y ominoso, de verdad”.

Incluso bromeó con que aquella receta parecía “anunciar el fin del mundo”: “Era horripilante, de verdad eso estaba en la Biblia, no podía existir algo peor”, agregó.

Además, el chef Adrián Herrera también habló de un exparticipante al que considera el peor cocinero que ha pasado por las temporadas de MasterChef, aunque evitó revelar su identidad.

“Es evidente, no lo voy a decir, creo que se sabe clarísimo quién es el peor, no voy a decir si es hombre o mujer, pero yo sueño a esta persona, tengo traumas psicológicos, entro en coma cada que me acuerdo (...) Tengo una lista de atrocidades, pero no me quiero meter en problemas”.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de MasterChef 24/7?

La nueva temporada de MasterChef llegará con un formato diferente al tradicional, ya que ahora el reality mostrará contenido las 24 horas del día.

El estreno está programado para el próximo domingo 17 de mayo a las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México.

¿Quién es el chef Adrián Herrera?

Adrián Herrera es un chef, restaurantero y personalidad televisiva mexicana reconocido por su estilo irreverente, su carácter fuerte y su propuesta culinaria inspirada en la cocina del norte del país.

Creció en Monterrey, Nuevo León, donde desarrolló su trayectoria profesional. Antes de dedicarse por completo a la gastronomía estudió Medicina durante dos años, pero posteriormente decidió enfocarse en la cocina.

Con el paso del tiempo se consolidó como uno de los chefs más conocidos de México gracias a su estilo auténtico y poco convencional.

Herrera es propietario de restaurantes como Fonda San Francisco y Paso del Norte, donde mezcla ingredientes tradicionales con técnicas contemporáneas.

Además, alcanzó gran popularidad como juez de MasterChef México, programa en el que destacó por sus críticas directas y su personalidad frontal.

Actualmente también trabaja en la edición de su libro Diarios de grabación, donde contará experiencias y anécdotas de su paso por el reality culinario.

“Es muy anecdótico y confesional, son cosas que normalmente no esperarías leer”, adelantó el chef.