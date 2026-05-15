El aliado silencioso de México: ¿Cómo Taiwán se volvió clave para las exportaciones mexicanas?

El auge de Taiwán en México también está ligado al fenómeno de nearshoring. (Foto: Archivo / Cuartoscuro)

El crecimiento acelerado de las exportaciones mexicanas podría explicarse por el papel que está jugando Taiwán en las cadenas de suministro instaladas en México.

El país asiático se está convirtiendo en uno de los principales proveedores de insumos tecnológicos, semiconductores y equipos de alto valor agregado que hoy fortalecen la manufactura mexicana.

Las importaciones mexicanas provenientes de Taiwán registraron un crecimiento anual de 400 por ciento en febrero de 2026, en medio de la reconfiguración global de cadenas productivas derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

¿Cuánto importó México en mercancías de Taiwán?

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), México importó 7 mil 500 millones de dólares en mercancías taiwanesas durante febrero, frente a los mil 500 millones registrados en el mismo mes de 2025. La tendencia comenzó a acelerarse desde marzo del año pasado, coincidiendo con el desplazamiento gradual de China en las importaciones estadounidenses y el ascenso de economías asiáticas como Taiwán y Vietnam.

Para Shao Lin Hu, directora de la División Económica de la Oficina de Taipei en México, el incremento responde principalmente a las inversiones taiwanesas de alta tecnología que están aterrizando en territorio mexicano, particularmente en manufactura vinculada a AI Servers (Servidores de Inteligencia Artificial).

“Tenemos fuertes inversiones aquí en México. Y no solo inversión, sino inversión que contiene alta tecnología”, afirmó a EL FINANCIERO.

Explicó que las empresas taiwanesas son los principales manufactureros de Servidores de Inteligencia Artificial (AI Servers), equipos especializados utilizados para integrar centros de datos y cuya demanda global se ha disparado.

“Cada uno pesa más de una tonelada y cuesta casi el valor de 150 coches. Y como ahora casi todos los países están invirtiendo en establecer sus data centers, la demanda va a seguir incrementando”, sostuvo.

La funcionaria consideró que parte importante del buen desempeño exportador de México durante este año proviene precisamente de estas inversiones, que además contribuyen de forma significativa en beneficio a la creación de empleos y ganancia de divisas extranjeras.

“Sus productos son de muy alto valor”, señaló.

¿A qué se debe el auge de Taiwán?

El auge de Taiwán en México también está ligado al fenómeno de nearshoring y a las ventajas que ofrece el T-MEC para abastecer al mercado estadounidense.

“Las empresas agradecen la oportunidad de colocar su inversión aquí en México porque México tiene muchas ventajas con el arreglo del T-MEC y la cercanía territorial con Estados Unidos”, indicó Shao Lin Hu.

Añadió que las inversiones taiwanesas no solo son fuertes en electrónicos como AI Servers, sino que también abarcan sectores como autopartes y textiles.

“Tenemos inversiones fuertes en la cadena de suministro automotriz. La mayoría se ubican en el Bajío, pero también hay varias en Tijuana, Ciudad Juárez y Guadalajara”, detalló.

Incluso adelantó que fabricantes taiwaneses instalados en México ya producen para marcas internacionales como Nike y Adidas, y próximamente podrían fabricar también para Lululemon.

Taiwán puede convertirse en aliado estratégico de México

La directiva subrayó que Taiwán puede convertirse en un aliado estratégico para fortalecer la industria mexicana y elevar el contenido regional exigido por el T-MEC y apoyando al Plan México.

“Taiwán es el perfecto socio para México porque somos totalmente complementarios. Casi no competimos. Taiwán es fuerte en muchos insumos”, afirmó.

Consideró que la llegada de más empresas taiwanesas automáticamente incrementará el contenido nacional y facilitará el cumplimiento de las reglas de origen exigidas por Estados Unidos.

“Con que lleguen más inversionistas a instalar su operación aquí en México eso ya automáticamente aumenta el contenido nacional”, sostuvo.

No obstante, reconoció que todavía existen obstáculos para acelerar la integración bilateral, particularmente en materia migratoria y protección de inversiones.

“El tema de la visa nos complica. Necesitan técnicos e ingenieros de Taiwán que vengan para mantenimiento o capacitación y la cuota diaria de visas es limitada”, explicó. “Algunos inversionistas potenciales se enfrentan a la dificultad de obtener una visa para entrar a México y se preguntan si serán bienvenidos por el gobierno mexicano.”

También señaló la necesidad de avanzar en mecanismos de protección a inversiones y acuerdos para evitar la doble tributación, así como respaldar el ingreso de Taiwán al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).